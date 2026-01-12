Como tirar manchas do colchão de forma caseira e fácil

Manchas em colchões são comuns em qualquer casa e, muitas vezes, surgem de pequenos acidentes do dia a dia. Em geral, a recomendação é evitar produtos agressivos, já que o colchão não pode ser enxaguado como uma roupa. Por isso, métodos caseiros com ingredientes simples acabam sendo uma alternativa bastante utilizada para limpar sem danificar o tecido ou a espuma.

Antes de começar a limpeza, costuma ser importante identificar o tipo de mancha: pode ser de suor, urina, café, sangue ou alimentos. Cada uma reage de forma diferente ao contato com água quente, sabão ou álcool, por exemplo. Também é fundamental lembrar que o colchão precisa secar bem depois do procedimento, para não acumular umidade e odores indesejáveis.

O que usar para tirar manchas de colchão em casa?

Uma das formas mais conhecidas de remover manchas de colchão é combinar produtos que muitas pessoas já têm na cozinha ou na lavanderia. Entre os mais usados estão bicarbonato de sódio, vinagre branco, detergente neutro e, em alguns casos, água oxigenada 10 volumes. Esses itens ajudam a dissolver resíduos e neutralizar odores sem encharcar o colchão.

Para uma limpeza caseira de manchas recentes, costuma-se seguir uma sequência simples:

Secar o excesso do líquido com um pano limpo ou papel toalha, sem esfregar. Aplicar uma mistura suave de água e detergente neutro sobre a área afetada. Enxugar com um pano úmido, apenas para retirar o sabão. Finalizar com bicarbonato de sódio seco para ajudar a absorver a umidade.

Manchas de suor, urina, café ou sangue são comuns no colchão e exigem cuidados, já que o material não pode ser lavado como uma roupa – depositphotos.com / gioiak2



Jeito caseiro para tirar manchas de colchão com bicarbonato e vinagre

Entre os métodos caseiros para tirar manchas de colchão, a combinação de bicarbonato de sódio e vinagre branco é uma das mais mencionadas. Esses ingredientes atuam tanto na remoção de manchas leves quanto na redução de odores, principalmente em casos de suor e urina. A técnica é simples e não exige equipamentos específicos.

Um procedimento possível para limpar manchas no colchão com esses produtos é o seguinte:

1. Aspirar ou escovar levemente a superfície para remover poeira antes de aplicar qualquer solução.

para remover poeira antes de aplicar qualquer solução. 2. Preparar uma solução líquida com: 1 parte de vinagre branco; 2 partes de água; algumas gotas de detergente neutro.

com: 3. Umedecer um pano com a mistura e pressionar sobre a mancha, sem encharcar o colchão.

com a mistura e pressionar sobre a mancha, sem encharcar o colchão. 4. Esfregar suavemente com movimentos circulares apenas na área manchada.

com movimentos circulares apenas na área manchada. 5. Polvilhar bicarbonato de sódio em cima da região ainda levemente úmida.

em cima da região ainda levemente úmida. 6. Deixar agir por, no mínimo, 3 a 4 horas; muitas pessoas preferem deixar o bicarbonato durante a noite.

por, no mínimo, 3 a 4 horas; muitas pessoas preferem deixar o bicarbonato durante a noite. 7. Remover o excesso com aspirador de pó ou pano seco, garantindo que não fiquem resíduos.

Esse método caseiro costuma ser utilizado também para manchas amareladas de suor que se formam com o tempo. Nesses casos, pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até que o aspecto fique mais uniforme.

Como tirar manchas difíceis do colchão em casa?

Algumas manchas de colchão, como sangue seco, café ou urina antiga, podem exigir cuidados extras. Em geral, prefere-se evitar água quente no sangue, pois pode fixar ainda mais a mancha. Já em manchas orgânicas antigas, água oxigenada 10 volumes é usada com moderação, sempre em pequena quantidade e apenas na região afetada.

Um passo a passo possível para manchas mais resistentes inclui:

Testar em uma área escondida qualquer produto que possa desbotar o tecido, como água oxigenada. Para manchas de sangue: Umedecer um pano com água fria e detergente neutro;

Pressionar suavemente sobre a mancha, sem esfregar demais;

Se ainda ficar resíduo, pingar poucas gotas de água oxigenada 10 volumes e secar rapidamente com um pano limpo. Para manchas de urina antiga: Aplicar a mistura de água, vinagre e detergente;

Secar o excesso;

Usar bicarbonato por algumas horas para ajudar na remoção do odor.

Em qualquer um desses casos, é importante não exagerar na quantidade de líquido, já que a estrutura interna do colchão demora a secar. O ideal é sempre finalizar com boa ventilação, janelas abertas ou ventilador, para garantir que a umidade residual seja eliminada.

Evitar produtos agressivos e garantir a secagem completa do colchão são passos essenciais para manter a higiene e prolongar a vida útil do material – depositphotos.com / IgorVetushko

Quais cuidados tomar ao limpar manchas de colchão?

Na limpeza de colchões com métodos caseiros, alguns cuidados básicos podem evitar danos ao material. Produtos com cloro, alvejantes fortes ou solventes costumam ser desaconselhados, pois podem manchar o tecido, enfraquecer as fibras ou deixar odores persistentes. Além disso, o uso de escovas muito rígidas pode desgastar a superfície.

Algumas recomendações gerais frequentemente citadas são:

Priorizar produtos suaves , como detergente neutro, vinagre branco e bicarbonato.

, como detergente neutro, vinagre branco e bicarbonato. Evitar encharcar o colchão, usando sempre panos apenas umedecidos.

Deixar o colchão secando em ambiente arejado por várias horas após a limpeza.

por várias horas após a limpeza. Utilizar capa protetora impermeável para reduzir o contato direto de líquidos com o colchão.

impermeável para reduzir o contato direto de líquidos com o colchão. Realizar uma limpeza leve de manutenção de tempos em tempos, antes que as manchas se tornem permanentes.

Com essas práticas, o colchão tende a se manter em melhores condições por mais tempo, reduzindo o acúmulo de manchas e odores, e facilitando futuras limpezas caseiras quando algum incidente ocorrer novamente.