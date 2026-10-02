Torcedores transplantados de córnea vivem experiência com time de futebol

Três histórias de recuperação da visão vão se encontrar com uma paixão em comum neste sábado (3/10): o Atlético-MG. Três pacientes da Rede Oftalmo, que passaram por transplantes de córnea e também são torcedores do Galo, participarão de uma ação construída pela instituição de saúde em parceria com o clube.

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A iniciativa aproxima pacientes, o Galo e seus torcedores a partir de personagens que pertencem, ao mesmo tempo, a esses dois universos. Além de proporcionar uma experiência especial aos três atleticanos, a ação busca ampliar a conversa sobre a importância da doação de córneas e dar visibilidade às milhares de pessoas que ainda aguardam pelo procedimento em Minas Gerais.

São pacientes com diferentes trajetórias de perda e recuperação da visão, marcadas por diagnóstico, tratamento, espera pelo tecido doado e transplante. Histórias que ajudam a mostrar, para além dos números, o que a possibilidade de voltar a enxergar pode representar na vida cotidiana.

4,8 mil mineiros ainda aguardam

A experiência dos três torcedores também ajuda a colocar rosto em um importante desafio da saúde em Minas Gerais. Dados do Ministério da Saúde atualizados no último sábado (24/9) apontam 4.802 pessoas na lista de espera por uma córnea no estado, a terceira maior do Brasil, atrás de São Paulo (8.603) e Rio de Janeiro (5.634).

Minas também aparece na terceira posição nacional em número de transplantes realizados neste ano: foram 875 procedimentos até 24/9. No país, 12.794 transplantes de córnea foram realizados no período, enquanto 37.847 pessoas permaneciam na fila.

Por trás de cada procedimento, existe uma cadeia que começa na decisão pela doação e envolve família, captação, banco de tecidos, distribuição, equipes de saúde, cirurgia e acompanhamento.

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