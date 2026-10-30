Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do T3 2026

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Vendas Líquidas do T3 2026 de US$ 2,8 bilhões, um aumento de aproximadamente 1%, com crescimento nas divisões Cerâmica Global e Pisos América do Norte; Vendas Líquidas ajustadas praticamente estáveis em relação ao ano anterior

Lucro Líquido no T3 2026 de US$ 163 milhões, ou 5,9% das Vendas Líquidas; EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 353 milhões, margem EBITDA ajustada de 12,7%

LPA diluído do T3 2026 de US$ 2,72, LPA ajustado de US$ 2,72, um aumento de aproximadamente 2%

No T3 2026, o Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais foi de US$ 471 milhões; o fluxo de caixa livre do T3 2026 foi de US$ 390 milhões; o Fluxo de Caixa Livre acumulado no T3 2026 foi de US$ 626 milhões, um aumento de 78%

Retorno de US$ 261 milhões para os acionistas durante o terceiro trimestre e US$ 34 milhões durante o quarto trimestre, reduzindo as ações em circulação em aproximadamente 4%

Previsão de LPA ajustado para o T4 de 2026 de US$ 1,35 a US$ 1,45





CALHOUN, Geórgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries (NYSE: MHK), a maior empresa de pisos e superfícies de design do mundo, anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre 2026. Ao comentar sobre o desempenho da empresa no terceiro trimestre, o CEO Paul De Cock afirmou: "Tivemos um terceiro trimestre sólido em um cenário de baixa demanda. Aumentamos as vendas líquidas à medida que implementamos aumentos de preços em resposta ao aumento da inflação, compensamos a inflação com preços, mix e produtividade e estamos convertendo nossos lucros de forma eficiente em um forte fluxo de caixa. Estamos retornando caixa aos acionistas, e nossas recompras de ações no terceiro trimestre foram mais do que o dobro das do primeiro semestre do ano. Embora esperemos que as condições de demanda continuem difíceis e que os custos mais altos persistam, nossas equipes estão focadas em atender nossos clientes e entregar resultados sólidos no quarto trimestre.”

DEMONSTRAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2026

As vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2026 foram de US$ 2,8 bilhões, um aumento de aproximadamente 1% essencialmente estável em uma base ajustada. Um dia de envio adicional beneficiou as vendas em aproximadamente 1%. Os volumes caíram aproximadamente 4% em uma base ajustada, principalmente devido à fraca demanda do mercado. O preço e o mix melhoraram sequencialmente e contribuíram com aproximadamente 4% para o crescimento das vendas, beneficiando-se dos aumentos de preços realizados para compensar os impactos da inflação, além do mix positivo. O lucro líquido foi de US$ 163 milhões, ou 5,9% das vendas líquidas, e o EBITDA ajustado foi de aproximadamente US$ 353 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 12,7%. O lucro operacional foi de US$ 188 milhões, um aumento de aproximadamente US$ 51 milhões em relação ao ano anterior, e o lucro operacional ajustado foi de US$ 200 milhões, uma queda de aproximadamente US$ 5 milhões em relação ao ano anterior, principalmente devido ao volume mais baixo e à inflação mais alta. O preço, o mix e a produtividade, em conjunto, totalizaram aproximadamente US$ 132 milhões, o que mais do que compensou o aumento da inflação subjacente de aproximadamente US$ 117 milhões. O LPA diluído para o terceiro trimestre 2026 foi de US$ 2,72, um aumento de aproximadamente 55%, e o LPA ajustado foi de US$ 2,72, um aumento de aproximadamente 2%, com resultados operacionais alinhados às premissas da orientação da Empresa.

RESULTADOS POR SEGMENTO

Cerâmica Global: As vendas líquidas foram de US$ 1,1 bilhão, um aumento de aproximadamente 2% e de aproximadamente 1% em uma base ajustada. A moeda foi ligeiramente favorável e um dia de envio adicional beneficiou as vendas em aproximadamente 1%. Excluindo o benefício do dia de envio adicional, os volumes caíram aproximadamente 1%, e o preço e o mix contribuíram com aproximadamente 2%, beneficiando-se do preço e de outras ações em resposta à inflação mais alta, bem como do mix. O lucro operacional da Cerâmica Global foi de US$ 66 milhões, ou 5,8% das vendas líquidas, uma queda de aproximadamente US$ 6 milhões em relação ao ano anterior. O lucro operacional ajustado foi de US$ 74 milhões, uma queda de US$ 16 milhões em relação ao ano anterior, pois a inflação subjacente mais alta e os volumes mais baixos foram parcialmente compensados pela produtividade, preço e mix.

Pisos América do Norte: As vendas líquidas foram de US$ 950 milhões, um aumento de aproximadamente 1% e praticamente estáveis em uma base ajustada. Um dia de envio adicional beneficiou as vendas em aproximadamente 2%. Excluindo o benefício do dia de envio adicional, os volumes caíram aproximadamente 3%, e o preço e o mix contribuíram com aproximadamente 3%, beneficiando-se do preço e de outras ações em resposta à inflação mais alta, bem como do mix. O lucro operacional de Pisos América do Norte foi de US$ 72 milhões, ou 7,6% das vendas líquidas, um aumento de aproximadamente US$ 18 milhões em relação ao ano anterior. O lucro operacional ajustado foi de US$ 77 milhões, um aumento de US$ 9 milhões, principalmente devido à produtividade, ao preço e ao mix, parcialmente compensados por volumes menores e inflação subjacente mais alta.

Pisos Resto do Mundo: As vendas líquidas foram de US$ 707 milhões, uma queda de aproximadamente 1% conforme relatado; o impacto cambial desfavorável foi inferior a 1% e um dia de envio adicional beneficiou as vendas em aproximadamente 2%. As vendas líquidas ajustadas caíram aproximadamente 2%, com uma queda de volume de aproximadamente 10%, principalmente devido à fraca demanda do mercado em todas as categorias. O preço e o mix aumentaram aproximadamente 7%, uma melhora sequencial que se beneficiou dos aumentos de preços implementados no início do ano para compensar o impacto da inflação mais alta. O lucro operacional da divisão de Pisos Resto do Mundo foi de US$ 66 milhões, ou 9,3% das vendas líquidas, um aumento de aproximadamente US$ 22 milhões em relação ao ano anterior. O lucro operacional ajustado foi de US$ 66 milhões, um aumento de US$ 6 milhões, impulsionado por preços e mix favoráveis, parcialmente compensados pela inflação mais alta e pelos volumes mais baixos.

FLUXO DE CAIXA E ALOCAÇÃO DE CAPITAL

Nos três meses encerrados em 3 de outubro de 2026, o caixa operacional foi de US$ 471 milhões e os investimentos de capital foram de US$ 81 milhões, resultando em um fluxo de caixa livre de US$ 390 milhões. Nos nove meses encerrados em 3 de outubro de 2026, o fluxo de caixa livre foi de US$ 626 milhões. A Empresa agora prevê investimentos de capital de aproximadamente US$ 445 milhões para o ano inteiro, em comparação com sua expectativa anterior de US$ 460 milhões, e espera que o fluxo de caixa livre durante o quarto trimestre de 2026 siga a sazonalidade típica.

Durante o terceiro trimestre, a Empresa recomprou 2 milhões de ações, retornando US$ 261 milhões em caixa para os acionistas e reduzindo as ações em circulação em mais de 3%. Até o momento, no quarto trimestre, a Empresa já retornou mais US$ 34 milhões para os acionistas, elevando a redução para aproximadamente 4% no segundo trimestre do ano e concluindo a autorização anterior de recompra de ações da Empresa. O Conselho de Administração da Empresa autorizou um novo programa de recompra de ações de até US$ 500 milhões, que está descrito, juntamente com a estrutura estratégica da Empresa e as prioridades de alocação de capital, em um comunicado de imprensa separado, divulgado hoje. A dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado encerrou o trimestre em 0,7x.

PERSPECTIVAS E PREVISÕES PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2026

Com relação ao quarto trimestre, com quatro dias de envio a menos em comparação com o ano anterior e três dias de envio a menos em comparação com o terceiro trimestre do ano atual, a Empresa acredita que as condições do mercado de pisos venham a ser mais fracas em relação ao terceiro trimestre e espera um crescimento baixo, de um dígito, nas vendas líquidas ajustadas em comparação com o ano anterior. A administração também prevê que o impacto negativo da inflação subjacente ao custo das vendas em relação ao ano anterior será semelhante ao do terceiro trimestre e espera compensar totalmente isso com preços, mix e produtividade. Considerando as expectativas atuais da administração em relação aos custos de insumos e às medidas tomadas até o momento, a Empresa espera uma dinâmica semelhante no primeiro trimestre de 2027. Para o quarto trimestre de 2026, a Empresa espera um LPA ajustado na faixa de US$ 1,35 a US$ 1,45. As premissas incluídas na orientação da Empresa são:

Despesa Líquida ajustada com juros de aproximadamente US$ 4 milhões a US$ 5 milhões

Despesa Ajustada de Depreciação e Amortização de aproximadamente US$ 148 milhões

Alíquota de Imposto Ajustada de aproximadamente 23,5%

Média Ponderada de Ações Diluídas de aproximadamente 58,5 milhões

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de revestimentos e superfícies de design do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações desse comunicado para a imprensa, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, emendada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, emendada. Para essas declarações, a Mohawk Industries, Inc. (“Mohawk” ou a “Empresa”) reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças das condições econômicas ou do setor, incluindo das taxas de juros, disponibilidade do crédito, construção residencial e comercial, e atividades de remodelação; o impacto dos impostos e outras restrições ao comércio; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; aumento dos custos de energia, e disponibilidade de fornecimento de energia; disrupção da cadeia de suprimentos de matéria-prima e produtos; disponibilidade e custo de mão-de-obra; ocasião e nível de despesas de capital; ocasião e implementação de aumentos de preços dos produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de eventuais aquisições com termos favoráveis; integração das aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; sanções e outras restrições de importação e exportação; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; violações de segurança e outros incidentes de segurança cibernética; questões emergentes relacionadas à integração e ao uso de IA por parte da Empresa; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Mohawk na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Teleconferência sexta-feira, 30 de outubro de 2026, às 11h (Leste dos EUA)

Para participar da teleconferência pela Internet, visite https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2026-earnings-call. Para participar da teleconferência por telefone, inscreva-se com antecedência em https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 para receber um número de identificação exclusivo. Você também pode discar para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-1843 (internacional) no dia da chamada para obter assistência da operadora. Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 27 de novembro de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 7228212. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

CONTATO PARA INVESTIDORES

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP de Finanças e Relações com Investidores

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7 Cost of sales 2,076.3 2,103.0 6,359.3 6,133.2 Gross profit 709.7 654.9 2,146.8 1,952.5 Selling, general and administrative expenses 522.0 518.2 1,593.5 1,531.0 Operating income 187.7 136.7 553.3 421.5 Interest expense 1.6 5.0 8.5 16.6 Other (income) and expense, net 2.8 (0.4 ) 4.7 2.2 Earnings before income taxes 183.3 132.1 540.1 402.7 Income tax expense (benefit) 20.1 23.3 63.6 74.8 Net earnings including noncontrolling interests 163.2 108.8 476.5 327.9 Less: Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 163.1 108.8 476.4 327.9 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.73 1.75 7.86 5.26 Weighted-average common shares outstanding - basic 59.8 62.0 60.6 62.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 1.75 7.82 5.24 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net cash provided by operating activities $ 471.2 386.6 897.8 596.6 Less: Capital expenditures 80.8 76.3 271.5 245.6 Free cash flow $ 390.4 310.3 626.3 351.0 Depreciation and amortization $ 151.3 170.3 492.5 476.3

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) October 3, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 816.8 856.1 Receivables, net 2,125.0 1,924.1 Inventories 2,591.6 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 539.8 525.2 Total current assets 6,073.2 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,491.4 4,772.0 Right of use operating lease assets 409.8 408.7 Goodwill 1,171.0 1,210.3 Intangible assets, net 782.5 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 507.2 516.0 Total assets $ 13,435.1 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,442.5 2,310.4 Current operating lease liabilities 116.7 122.4 Total current liabilities 3,181.1 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,160.8 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 310.4 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 476.4 540.9 Total liabilities 5,128.7 5,308.6 Total stockholders' equity 8,306.4 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,435.1 13,687.3

Segment Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,128.6 1,104.7 3,435.7 3,219.3 Flooring NA 949.9 936.8 2,806.0 2,746.0 Flooring ROW 707.5 716.4 2,264.4 2,120.4 Consolidated net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.6 71.6 211.1 201.5 Flooring NA 71.9 54.4 173.4 116.3 Flooring ROW 66.0 43.8 215.2 168.3 Corporate and intersegment eliminations (15.8 ) (33.1 ) (46.4 ) (64.6 ) Consolidated operating income $ 187.7 136.7 553.3 421.5 Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,321.7 5,155.0 Flooring NA 3,740.0 3,832.6 Flooring ROW 3,913.2 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 460.2 710.5 Consolidated assets $ 13,435.1 13,687.3

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine months ended (In millions, except per share data) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 163.1 108.8 476.4 327.9 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 89.0 102.9 Software implementation cost write-off — — — (0.4 ) Assets sale — — (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 21.6 0.1 27.1 Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 ) 4.6 (0.5 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position (6.6 ) 0.3 (4.6 ) 0.5 Other tax related items(1) (7.5 ) — (38.2 ) — Income tax effect of adjustments (4.9 ) (11.1 ) (21.0 ) (22.1 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 163.1 166.5 503.7 435.4 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 2.67 8.27 6.96 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) October 3, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9 Long-term debt, less current portion 1,160.8 Total debt 1,782.7 Less: Cash and cash equivalents 816.8 Net debt $ 965.9

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2025 April 4,

2026 July 4,

2026 October 3,

2026 October 3,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 42.0 117.1 196.1 163.2 518.4 Interest expense 1.2 2.4 4.8 1.6 10.0 Income tax expense (benefit) 24.0 (8.9 ) 52.3 20.1 87.5 Depreciation and amortization(1) 176.3 181.8 159.3 151.3 668.7 EBITDA 243.5 292.4 412.5 336.2 1,284.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 7.6 29.0 10.6 72.8 Assets sale (5.1 ) — (2.6 ) — (7.7 ) Inventory capitalization (6.2 ) — — — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — — — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 23.8 0.1 — — 23.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) 6.6 4.3 Adjusted EBITDA $ 301.2 299.8 437.2 353.4 1,391.6 Net debt to adjusted EBITDA 0.7

(1)Inclui depreciação acelerada de $ 25,9 para o T4 de 2025, $ 30,0 para o T1 de 2026, $ 10,0 para o T2 de 2026 e $ 1,8 para o T3 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 October 3, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,786.0 8,506.1 Adjustment for constant shipping days (37.5 ) (167.5 ) Adjustment for constant exchange rates (2.1 ) (190.1 ) Adjusted net sales $ 2,746.4 8,148.5

Three Months Ended October 3, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,128.6 Adjustment for constant shipping days (11.5 ) Adjustment for constant exchange rates (5.4 ) Adjusted net sales $ 1,111.7 Flooring NA Net sales $ 949.9 Adjustment for constant shipping days (14.9 ) Adjusted net sales $ 935.0 Flooring ROW Net sales $ 707.5 Adjustment for constant shipping days (11.1 ) Adjustment for constant exchange rates 3.2 Adjusted net sales $ 699.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Gross Profit $ 709.7 654.9 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10.4 44.1 Adjusted gross profit $ 720.1 699.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.8 % 25.3 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 522.0 518.2 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.0 ) (3.1 ) Legal settlements, reserves and fees — (21.6 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 520.0 493.5 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 17.9 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 187.7 136.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 Legal settlements, reserves and fees — 21.6 Adjusted operating income $ 200.1 205.5 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.2 % 7.5 % Global Ceramic Operating income $ 65.6 71.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 18.2 Adjusted segment operating income $ 73.5 89.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.5 % 8.1 % Flooring NA Operating income $ 71.9 54.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.9 13.5 Adjusted segment operating income $ 76.8 67.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 7.2 %

Three Months Ended October 3, 2026 September 27, 2025 Flooring ROW Operating income $ 66.0 43.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (0.4 ) 15.5 Adjusted segment operating income $ 65.6 59.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.3 % 8.3 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.8 ) (33.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees — 21.6 Adjusted segment operating (loss) $ (15.8 ) (11.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Earnings before income taxes $ 183.3 132.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 Legal settlements, reserves and fees — 21.6 Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 ) Adjusted earnings before income taxes $ 202.3 200.6

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Income tax expense (benefit) $ 20.1 23.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position 6.6 (0.3 ) Other tax related items 7.5 — Income tax effect of adjusting items 4.9 11.1 Adjusted income tax expense $ 39.1 34.1 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 19.3 % 17.0 %

Apresentação US GAAP para Não GAAP

A Empresa complementa suas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com o US GAAP, com certas medidas financeiras não GAAP. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, as tabelas acima apresentam uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP da Empresa com a medida US GAAP mais diretamente comparável. Cada uma das medidas não GAAP estabelecidas acima deve ser considerada além da medida US GAAP comparável e pode não ser comparável às medidas de títulos semelhantes reportadas por outras empresas. A Empresa acredita que essas medidas não GAAP, quando reconciliadas com a medida US GAAP correspondente, ajudam seus investidores da seguinte forma: Medidas de receita não GAAP que auxiliam na identificação de tendências de crescimento e em comparações da receita com períodos anteriores e futuros, e medidas de rentabilidade não GAAP que auxiliam na compreensão das tendências de rentabilidade de longo prazo dos negócios da Empresa e em comparações dos seus lucros com períodos anteriores e futuros.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de receita não-GAAP porque esses itens podem variar drasticamente entre os períodos e podem obscurecer as tendências dos negócios subjacentes. Os itens excluídos das medidas de receita não GAAP da Empresa incluem: transações e conversão em moeda estrangeira; mais ou menos dias de envio em um período e o impacto das aquisições.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de lucratividade não GAAP porque esses itens podem não ser indicativos ou não estar relacionados ao desempenho operacional principal da Empresa. Os itens excluídos das medidas de rentabilidade não-GAAP da Empresa incluem: custos de reestruturação, aquisição e integração, e outros custos, acordos legais, reservas e taxas, redução ao valor recuperável de ágio e intangíveis de vida indefinida, contabilidade de compra de aquisição, incluindo aumento de estoque da contabilidade de compra, ajustes de ativo de indenização, ajustes de posição fiscal incerta e reestruturação fiscal europeia.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9857263)