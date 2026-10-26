Luas misteriosas: os pequenos satélites que orbitam outros planetas

FOBOS é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte, o que, segundo os cientistas, pode levá-la a colidir com Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros. Foto: NASA