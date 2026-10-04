Caiado vota em Goiás e exalta legado de mais de 40 anos de vida pública

Com um sorriso no rosto e acompanhado da esposa, Gracinha Caiado (União), candidata ao Senado, e do vice na chapa presidencial, Gilberto Kassab (PSDB), o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) votou na manhã deste domingo (4/10), em Nova Crixás (GO). Após registrar o voto, por volta das 10h, o governador de Goiás concedeu entrevista à imprensa e destacou a experiência acumulada ao longo de quatro décadas na vida pública. “Desde a minha primeira eleição, eu votei aqui para mostrar que a força vem do interior”, afirmou.

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Na conversa com jornalistas, Caiado defendeu as propostas apresentadas durante a campanha e voltou a citar os juros elevados como um dos obstáculos ao desenvolvimento do país. Segundo o candidato, o Brasil precisa transformar suas riquezas em melhoria da qualidade de vida da população. “A taxa de juros exorbitante faz com que o país possa sonhar em transformar suas riquezas em melhoria de vida para as pessoas que aqui estão. E é isso que nós propusemos, é isso que nós fizemos e agora é aguardar o resultado das urnas”, declarou.

Caiado aproveitou o momento para fazer um balanço de seus dois mandatos à frente do governo de Goiás. Ele citou a aprovação de 88% da população ao fim da gestão e afirmou considerar o índice um reconhecimento ao trabalho realizado no estado. “Nada mais gratificante na vida do que, após os meus dois mandatos, ter esse apoio popular. Até quem não votou em mim reconheceu depois a aprovação do meu governo”, disse.

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“Já fizemos o que tínhamos que fazer. Vamos aguardar agora”, afirmou o candidato, em referência ao resultado das urnas. A partir das 17h, o candidato deve acompanhar a apuração no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, em Goiânia.