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VAGAS VERDES

Câmara de BH avança com projeto que prevê áreas verdes no lugar de vagas de estacionamento nas ruas

Texto aprovado em comissão propõe transformar espaços de estacionamento em jardins urbanos; iniciativa busca melhorar a drenagem da água da chuva

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 10:50

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Câmara de BH avança com projeto que prevê áreas verdes no lugar de vagas de estacionamento nas ruas
Ruas urbanas podem ter vagas de estacionamento transformadas em espaços verdes para maior permeabilidade e conforto térmico crédito: Reprodução / CMBH

Vagas de estacionamento nas ruas de Belo Horizonte poderão dar lugar a espaços verdes com solo permeável e áreas de convivência. A mudança consta no Projeto de Lei 912/2026, que cria o Programa Municipal Vagas Verdes. O texto recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana nesta segunda-feira (19/10).

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A vereadora Janaina Cardoso (União) e outros dez parlamentares assinam a proposta voltada a ampliar a cobertura vegetal na capital. O plano pretende reduzir o calor urbano e colaborar com a drenagem da água da chuva.

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Diretrizes das vagas verdes

O texto define as vagas verdes como áreas permeáveis que atuam como pequenos ambientes naturais em locais antes reservados a veículos. As intervenções ocorrerão onde o estacionamento é permitido, desde que a execução cumpra condições básicas:

  • respeito às regras de trânsito, à acessibilidade e à segurança viária;

  • prioridade para espécies vegetais nativas e atrativas à fauna;

  • ampliação da permeabilidade do solo;

  • adoção de soluções sustentáveis para o manejo da água da chuva;

  • preferência por áreas com pouca vegetação ou vulneráveis a eventos climáticos extremos;

  • estímulo a áreas contínuas integradas à rede de drenagem existente.

A implantação depende de avaliação da prefeitura sobre viabilidade técnica, conveniência, oportunidade e recursos públicos disponíveis. Na justificativa, os parlamentares apontam que o aumento das temperaturas exige espaços urbanos preparados. O documento registra que "diversas cidades no Brasil e no exterior têm adotado estratégias de infraestrutura verde como instrumento de adaptação climática" e defende as estruturas como patrimônio coletivo.

Análise técnica e tramitação

Relatora do projeto no colegiado, a vereadora Luiza Dulci (PT) avalia que a proposta dialoga com as diretrizes do Plano Diretor de Belo Horizonte e do Estatuto da Cidade. A parlamentar ressalta que o projeto estabelece orientações para o município, sem impor a implantação imediata pela prefeitura.

A relatora sustenta que "a instituição do Programa Municipal Vagas Verdes representa um avanço significativo para Belo Horizonte, reafirmando o compromisso do Município com o desenvolvimento urbano sustentável e com a promoção do direito a cidade para as atuais e futuras gerações".

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A proposta passará pela análise de outros colegiados: a Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços e a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Concluída essa fase, a matéria seguirá para primeira votação em Plenário, onde necessitará de pelo menos 21 votos favoráveis para ser aprovada.

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