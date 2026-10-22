Quatro erros que fazem o CAC parecer menor do que é

Calcular o CAC (custo de aquisição de clientes) com dados incompletos costuma produzir um número mais baixo do que o real e, junto com ele, a impressão de que cada cliente devolve o investimento mais rápido do que de fato devolve. Na rotina de diagnóstico da Nexus Growth , consultoria de mídia paga, quatro erros aparecem com mais frequência nessa conta e afetam diretamente o payback, o tempo que um cliente leva para pagar o que custou.

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Segundo Daniel Freitas, sócio da consultoria, que já geriu mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga para empresas como Conta Simples, Ubec e Nuvia, corrigir esses desvios ficou mais urgente em 2026. Neste ano, a aquisição de clientes encareceu por três frentes ao mesmo tempo: o repasse de tributos na fatura da Meta, que somou 12,15% ao custo dos anúncios desde janeiro, a alta global na casa de 12% no CPM (custo por mil impressões) e o reprecificamento do leilão pelos novos sistemas de entrega.

Erro 1: considerar só o custo do gerenciador

O primeiro desvio é levar para o cálculo apenas o valor registrado no gerenciador de anúncios. Esse número deixa de fora a hora do time comercial, as ferramentas e a agência. Quando esses itens são incluídos, o custo real de aquisição sobe e o payback verdadeiro fica mais longo.

Um exemplo hipotético mostra o tamanho da diferença. Uma empresa que gasta R$ 30 mil no mês somando mídia, ferramentas e horas do time comercial e fecha três contratos tem CAC real de R$ 10 mil por cliente. Se cada contrato gera R$ 2.500 de margem de contribuição por mês, o payback é de quatro meses. Quando o cálculo considera só os R$ 15 mil de mídia que aparecem no gerenciador, o CAC aparente cai para R$ 5 mil e o payback, para dois meses, metade do prazo real.

Erro 2: trocar a margem de contribuição pela margem bruta

O segundo erro está do outro lado da divisão. O payback é obtido dividindo o custo de aquisição pela margem de contribuição mensal do cliente, que desconta os custos variáveis de servi-lo. Quem usa a margem bruta no lugar dela deixa esses custos de fora e chega a um prazo de retorno menor do que o verdadeiro.

Erro 3: esquecer o lead desqualificado

O terceiro desvio é desconsiderar o tempo e a verba gastos com contatos que nunca comprariam. Esse esforço faz parte do custo real de cada contrato fechado. É também o ponto em que a análise financeira se encontra com o debate sobre qualidade de lead que marcou o ano no B2B: ao informar às plataformas, por meio de conversões offline, quais contatos viraram contrato, a empresa orienta o algoritmo a procurar compradores, e não apenas pessoas dispostas a preencher formulários.

“Quando a máquina de mídia passa a buscar o cliente certo, o payback encurta pelas duas pontas: custa menos adquirir e o cliente fica mais tempo. É a mesma correção técnica da qualificação, lida pela régua do caixa”, diz Freitas.

Erro 4: ignorar o cancelamento

O quarto erro é tratar todo cliente como se ele permanecesse até completar o payback. Quem cancela antes disso representa uma aquisição a fundo perdido, e esse prejuízo não aparece em nenhum relatório de campanha.

A comparação também precisa respeitar a safra

Além dos quatro desvios, a análise deve confrontar o custo de cada mês com os contratos gerados pelos contatos que entraram naquele mesmo mês. Somar todos os contratos fechados no período mistura contatos de meses diferentes e compromete o resultado.

“CAC é preço, payback é fôlego. Empresa não quebra por pagar caro pelo cliente, quebra por não ter caixa para esperar o cliente se pagar. Um CAC alto com payback curto pode ser um excelente negócio, e um CAC baixo com payback longo pode ser uma armadilha financiada todo mês pelo capital de giro”, afirma o sócio da Nexus Growth.

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Com os quatro erros corrigidos, o CAC deixa de parecer menor do que é, e o payback passa a mostrar o prazo real de retorno de cada cliente, informação que sustenta a decisão sobre quanto investir na aquisição.