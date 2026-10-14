Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anos
Entenda como a nova diretriz garante o exame digital sem restrição de idade com indicação médica e saiba quais são os direitos da paciente
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A cobertura da mamografia digital pelos planos de saúde passou por uma alteração que modifica o acesso ao exame. Desde 1º de outubro, as operadoras têm a obrigação de cobrir o procedimento sem restrição de idade, desde que a paciente apresente indicação médica.
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A nova regra gera impacto direto para mulheres com menos de 40 anos. Pacientes integrantes de grupos de maior risco também sentem os efeitos imediatos da determinação.
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Atualmente, cerca de 1 em cada 4 brasileiros conta com plano de assistência médica. O dado dimensiona o alcance prático da medida no atendimento aos segurados em todo o país.
Debates do Outubro Rosa e questões práticas
O assunto ganha evidência durante o Outubro Rosa, momento em que o diagnóstico precoce e o acesso aos exames ocupam o centro das discussões na sociedade.
A mudança estabelece um questionamento prático relevante: até onde vai a força da indicação feita pelo médico para assegurar o exame e como as operadoras devem agir perante o novo cenário.
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Outubro Rosa
O Outubro Rosa é tradicionalmente marcado pela conscientização sobre o câncer de mama. O movimento incentiva a detecção precoce para promover a saúde completa das mamas para as mulheres, já que a arma mais importante na luta contra o câncer de mama é a detecção precoce.
Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágio inicial, as chances de tratamento bem-sucedido aumentam de forma significativa. Durante o Outubro Rosa, há ênfase na educação das mulheres sobre a importância de autoexames regulares, exames clínicos das mamas e mamografias, métodos que ajudam a identificar quaisquer anormalidades, caroços ou alterações no tecido mamário, permitindo atuação médica imediata.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.