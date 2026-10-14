Assine
overlay
Início Economia
OUTUBRO ROSA

Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anos

Entenda como a nova diretriz garante o exame digital sem restrição de idade com indicação médica e saiba quais são os direitos da paciente

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
14/10/2026 14:58 - atualizado em 14/10/2026 14:59

compartilhe

×
Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anos
A fita rosa representa a conscientização e a prevenção do câncer de mama, pilares do Outubro Rosa e das novas regras de cobertura crédito: Freepik

A cobertura da mamografia digital pelos planos de saúde passou por uma alteração que modifica o acesso ao exame. Desde 1º de outubro, as operadoras têm a obrigação de cobrir o procedimento sem restrição de idade, desde que a paciente apresente indicação médica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A nova regra gera impacto direto para mulheres com menos de 40 anos. Pacientes integrantes de grupos de maior risco também sentem os efeitos imediatos da determinação.

Leia Mais

Atualmente, cerca de 1 em cada 4 brasileiros conta com plano de assistência médica. O dado dimensiona o alcance prático da medida no atendimento aos segurados em todo o país.

Debates do Outubro Rosa e questões práticas

O assunto ganha evidência durante o Outubro Rosa, momento em que o diagnóstico precoce e o acesso aos exames ocupam o centro das discussões na sociedade.

A mudança estabelece um questionamento prático relevante: até onde vai a força da indicação feita pelo médico para assegurar o exame e como as operadoras devem agir perante o novo cenário.

Leia Mais

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é tradicionalmente marcado pela conscientização sobre o câncer de mama. O movimento incentiva a detecção precoce para promover a saúde completa das mamas para as mulheres, já que a arma mais importante na luta contra o câncer de mama é a detecção precoce.

Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágio inicial, as chances de tratamento bem-sucedido aumentam de forma significativa. Durante o Outubro Rosa, há ênfase na educação das mulheres sobre a importância de autoexames regulares, exames clínicos das mamas e mamografias, métodos que ajudam a identificar quaisquer anormalidades, caroços ou alterações no tecido mamário, permitindo atuação médica imediata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

bem-viver cancer cancer-de-mama mulheres outubro-rosa saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay