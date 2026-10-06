Rede de hospitais de BH amplia acesso à mamografia

Durante o Outubro Rosa, a Unimed-BH lança mais uma edição da Campanha de Mamografia. A iniciativa busca ampliar o acesso ao rastreamento do câncer de mama e incentivar o diagnóstico precoce da doença. Neste ano, mulheres entre 40 e 74 anos que não realizaram mamografia pela cooperativa nos últimos dois anos serão convidadas a participar da campanha.

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As clientes elegíveis receberão uma comunicação por WhatsApp enviada pela Manu, a assistente virtual da Unimed-BH, convidando-as a participar da campanha. Por meio dessa ação, as clientes elegíveis poderão aceitar a emissão de uma guia autorizada para realização da mamografia, sem necessidade de consulta prévia exclusivamente para esse fim. O exame poderá ser realizado sem cobrança de coparticipação até 30 de novembro.

A iniciativa integra a estratégia da cooperativa de ampliar as oportunidades de diagnóstico precoce, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior qualidade de vida para as pacientes. “Quando falamos em câncer de mama, o tempo é um fator decisivo. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de tratamento efetivo e cura. Por isso, nosso objetivo é facilitar o acesso ao exame, reduzir barreiras e estimular que mais mulheres realizem a mamografia dentro da periodicidade recomendada”, afirma Garibalde Mortoza Jr, ginecologista e diretor de mercado da Unimed-BH.

Após o processamento das informações das participantes que aderirem à ação, a guia será disponibilizada no aplicativo da cooperativa. A autorização será emitida em nome do ginecologista para atender aos critérios definidos pela campanha.

A cliente pode acompanhar o status da autorização pelo aplicativo Unimed-BH ou pelo Espaço do Cliente. Após a liberação da guia, será possível agendar o exame em uma das clínicas credenciadas, de acordo com a cobertura do plano.

Acompanhamento médico continua essencial

A cooperativa reforça que a campanha tem como objetivo incentivar a realização da mamografia de rastreamento, mas não substitui o acompanhamento médico individualizado. A interpretação dos resultados e a definição das condutas clínicas mais adequadas devem continuar sendo realizadas pelo médico assistente que realiza o acompanhamento de cada paciente.

“Queremos ampliar o acesso ao exame preventivo, mas é importante destacar que a mamografia faz parte de uma jornada de cuidado mais ampla. O acompanhamento médico regular continua sendo fundamental para avaliar fatores de risco, interpretar resultados e definir as condutas mais adequadas para cada mulher”, ressalta Garibalde.

Nos casos de sintomas, alterações mamárias ou qualquer suspeita clínica, a investigação diagnóstica deve seguir os protocolos assistenciais habituais, independentemente da participação na campanha.

Cobertura durante todo o ano

A cooperativa destaca que a mamografia possui cobertura garantida ao longo de todo o ano, em conformidade com as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e com as condições contratuais vigentes. Para clientes entre 50 e 74 anos, a mamografia de rastreamento é isenta de coparticipação independentemente do período de realização do exame ou da origem da solicitação da guia, exceto nos contratos de custo operacional.

A campanha Outubro Rosa atua como uma ação complementar de conscientização e incentivo ao rastreamento populacional, ampliando o acesso ao exame para mulheres elegíveis entre 40 e 74 anos.

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