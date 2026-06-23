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MONOTERAPIA

Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama

Tratamento é indicado para casos localmente avançados, em que o tumor não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo

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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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23/06/2026 17:30

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câncer de mama
Entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 casos da doença, o que corresponde a 30,1% do total de cânceres em mulheres crédito: DINO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta semana, a Resolução-re nº 2.465, o registro do medicamento Inluriyo (tosilato de inlunestranto), indicado para adultos com câncer de mama localmente avançado, que não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo e que foi previamente tratado com terapia endócrina.

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Em nota, a agência detalhou que esse tipo de tumor apresenta as seguintes características: é positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e tem mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m).

O medicamento é oral e indicado como monoterapia.

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De acordo com a Anvisa, o câncer de mama figura como a neoplasia maligna de maior incidência entre mulheres.

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No Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que, no período entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 casos da doença. O número representa 30,1% do total de cânceres em mulheres.

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