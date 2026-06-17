Relatos sobre câncer: economista lança livro em Belo Horizonte neste sábado

Neste sábado (20/6), a economista Eleonora Santos, colunista do Jornal Estado de Minas, lança o projeto “(In)finitudes” no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, a partir das 10h.

O projeto inclui uma obra literária e um conjunto de seis podcasts que propõem uma reflexão sensível sobre morte, espiritualidade e as diferentes formas de enfrentar os desafios que as doenças impõem à vida.

Segundo Eleonora, “(In)finitudes” fala da vida como ela é. “Trata sobre os desafios de viver a experiência de um diagnóstico de câncer, os medos e as formas de superação para se enfrentar a doença e tudo e todos que a envolvem. Narra diversas histórias de forma leve e natural.”

Construída a partir de entrevistas, o livro, que leva o mesmo nome do projeto, reúne relatos de 19 pacientes diagnosticados com câncer, sobretudo do sistema linfático, e três depoimentos de pessoas que vivem “o outro lado” – o lado daqueles que estão ao entorno dos adoecidos ou dos falecidos. Ao longo da produção, foram realizadas mais de 40 horas de conversas, viagens pelo interior e encontros com pacientes e famílias que compartilharam suas trajetórias de forma íntima.

O projeto nasceu da experiência pessoal da autora. Após receber o diagnóstico de um câncer crônico, Eleonora experimentou aquilo que um de seus médicos, Vanderson Rocha, lhe disse logo na primeira consulta: “Sua vida nunca mais será a mesma”. E ela confirma que, de fato, nunca mais foi. A autora vivenciou profundas transformações e, em meio ao impacto da doença, encontrou na espiritualidade caminhos de acolhimento e sustentação para atravessar o processo de adoecimento.

A partir dessa vivência, surgiu o desejo de ampliar a discussão sobre temas ainda cercados de silêncio, tabu, vergonha ou medo, inclusive dentro dos consultórios. Segundo Eleonora, as histórias reunidas ultrapassam o universo das doenças hematológicas e revelam experiências marcadas pelo medo, pela incerteza e pela busca por sentido e propósito.

Em suas conversas com os pacientes, ela saía extremamente grata por ter tido a oportunidade de viver a escuta. O que mais marcou a autora foi a confiança e a abertura que sentiu dos pacientes, a vontade que tinham de falar daquele momento de suas vidas, mas, sobretudo, de serem “escutados sem filtro” – esse talvez, um dos maiores desafios. “Como autora, a responsabilidade de escutar e depois levar as falas das pessoas que me confiaram suas histórias foi o maior legado pessoal do livro”, afirma.

Ao longo da construção da obra, também surgiram questões que vão além dos protocolos médicos, como o impacto da doença sobre suas próprias identidades, os rearranjos familiares, além do desconforto social associado a determinados diagnósticos, do acanhamento nos atendimentos médico-hospitalares e da espiritualidade como espaço de sustentação emocional.

As narrativas são plurais, englobam homens e mulheres, de jovens adultos a pessoas mais idosas, atendidos pelo SUS e pela rede privada, e acolhe não só quem enfrenta diretamente a doença, mas também familiares, amigos e todos aqueles atravessados, de alguma forma, pelos desafios do cuidado e do tratamento. “Desejo que cada pessoa que ler '(In)finitudes' se sinta tocada pela unicidade do ser, pela beleza que é encarar a vida com suas belezas e suas dores”, destaca Elenoara.

Além do lançamento literário, o projeto inclui a produção de seis entrevistas em formato de videocast – em breve disponíveis no YouTube e no Spotify – que oferecem visões, relatos de sofrimentos, dores, inspirações, crescimentos, desafios e perspectivas espirituais de pacientes diagnosticados e tratados com linfomas e outros cânceres.



O objetivo é levar ao público reflexões capazes de subsidiar novos pacientes, amigos e familiares sobre as mudanças de perspectivas decorrentes do diagnóstico e da experiência de “vida em tratamento”, tendo a perspectiva da finitude da vida e da infinitude das relações como pano de fundo. “A obra mostra como, mesmo com diagnósticos 'semelhantes', somos únicos”.

O projeto também tem o propósito de sensibilizar o corpo clínico dos profissionais de saúde, que atuam diretamente na área oncológica ou de doenças crônicas, para os sofrimentos e necessidades de abordagem, cuidados e atenções que estão para além dos espaços de consultórios, clínicas e hospitais, transpondo os momentos de tratamento.



Em suma, “(In)finitudes” busca trazer a discussão sobre as perspectivas de vida e morte, finitude e transcendência, propósitos e ressignificados que a vida apresenta com a chegada da doença, por meio de um diálogo profundo, verdadeiro, que "saia de dentro da alma" dos entrevistados. Daí o “In”, que no latim tem o sentido “de dentro”.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet – com patrocínio do Itaú e apoio da Fundação Clóvis Salgado.

*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Serviço

Lançamento do projeto “(In)finitudes”

Data: sábado, 20/6



Horário: 10h às 13h30



Local: Cine Humberto Mauro, Palácio das Artes – Av. Afonso Pena, 1.537, Belo Horizonte, MG



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Evento aberto ao público, sem necessidade de ingresso