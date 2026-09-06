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Eleonora Cruz Santos

Eleonora Cruz Santos

A autora e seus dois filhos - (crédito: Arquivo pessoal)
ELEONORA CRUZ SANTOS

Os laços infinitos que constituí com a escrita

Conversar abertamente, de maneira fraternal e acolhedora, sobre a morte é o caminho mais suave para vive-la de forma consciente e serena

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