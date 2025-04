Venci o câncer, e agora? Rotinas saudáveis ajudam no pós-tratamento

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Vencer o câncer é uma grande conquista, mas os cuidados com a saúde devem continuar para garantir bem-estar e reduzir riscos de recidiva. Estudos mostram que as taxas de recorrência variam conforme o tipo de câncer e o estágio em que foi diagnosticado. Por exemplo, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), no câncer colorretal, o risco de recidiva em cinco anos diminuiu nas últimas duas décadas, chegando a 15,8% para pacientes diagnosticados entre 2014 e 2019.



Segundo o médico nutrólogo do IBCC, Murilo Arminio, manter um estilo de vida saudável e um acompanhamento médico regular é fundamental para essa nova fase da vida. Alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e atenção à saúde mental fazem diferença na qualidade de vida do paciente após o tratamento oncológico.





A importância da atividade física



A prática de atividades físicas é um dos pilares para uma vida saudável. "O exercício regular ajuda na manutenção da massa muscular e melhora o bem-estar geral. Porém, cada caso deve ser avaliado individualmente, pois em alguns pacientes com desnutrição importante, a atividade física pode levar à perda de peso excessiva", ressalta o especialista. Por isso, o acompanhamento profissional é essencial para que os exercícios sejam adequados ao estado físico e às necessidades de cada paciente.



Saúde mental e qualidade de vida



Cuidar do aspecto emocional também é fundamental. "A saúde mental tem um impacto direto na adesão ao tratamento. Pacientes com depressão e ansiedade apresentam maior risco de não seguir corretamente as recomendações médicas", alerta Murilo. A qualidade de vida também está relacionada à continuidade dos cuidados. Estudos apontam que um bom suporte emocional pode reduzir a taxa de abandono de terapias essenciais para a recuperação plena.



Hábitos a serem evitados



Para reduzir os riscos de um novo câncer e garantir um organismo fortalecido, alguns hábitos devem ser evitados. "Alimentos ultraprocessados, álcool, tabaco e drogas prejudicam a saúde e podem aumentar as chances de recidiva da doença. Manter uma alimentação rica em frutas e fibras, além de evitar o sedentarismo, são medidas importantes para uma vida mais saudável", recomenda o especialista. Adotar hábitos saudáveis prolonga os benefícios do tratamento e ajuda a viver com mais energia e disposição.

