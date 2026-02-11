Câncer em mulheres jovens: quais os tipos mais comuns e como prevenir

A morte da influenciadora Marcela França aos 43 anos, vítima de câncer de colo de útero, acendeu um alerta sobre uma tendência preocupante: o aumento de diagnósticos da doença em mulheres com menos de 50 anos. O caso, que teve início com um diagnóstico de HPV aos 24 anos e evoluiu para o câncer aos 39, reforça a importância de conhecer os tipos de tumores mais comuns nessa faixa etária e de adotar medidas de prevenção e detecção precoce.

Embora o câncer seja frequentemente associado a idades mais avançadas, a incidência de certos tipos de tumores em jovens tem aumentado, segundo especialistas. Mudanças em hábitos de vida nas últimas décadas, como dietas ultraprocessadas, sedentarismo e exposição a fatores ambientais, estão entre as possíveis causas para esse cenário.

Leia Mais

Tipos de câncer mais frequentes em mulheres jovens

Diferentemente da população mais velha, os tumores que mais afetam as mulheres jovens têm características específicas. Conhecer os principais tipos ajuda a direcionar a atenção para os sinais corretos. Os mais comuns incluem:

Câncer de mama: É o tipo mais incidente em mulheres de todas as idades, incluindo as mais jovens. Casos em pacientes com menos de 40 anos tendem a ser biologicamente mais agressivos e, muitas vezes, não estão ligados aos fatores de risco tradicionais, reforçando a importância de conhecer o histórico familiar e estar atenta a qualquer alteração nas mamas.

Câncer de colo do útero: Causado quase que exclusivamente pela infecção persistente do Papilomavírus Humano (HPV), este tipo de câncer pode ser amplamente prevenido. A vacinação contra o HPV, disponível no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos, é a principal forma de prevenção.

Câncer colorretal: Os diagnósticos em adultos com menos de 50 anos têm crescido globalmente de forma alarmante. Fatores como dieta pobre em fibras, consumo de carne processada, obesidade e histórico familiar aumentam o risco. Sintomas como alteração do hábito intestinal e sangue nas fezes não devem ser ignorados.

Câncer de tireoide: É um dos tumores mais comuns em mulheres jovens. Apesar da alta incidência, a maioria dos casos tem desenvolvimento lento e altas taxas de cura, especialmente quando o diagnóstico é feito precocemente.

Melanoma: O tipo mais agressivo de câncer de pele. A exposição solar excessiva e sem proteção, incluindo o uso de câmaras de bronzeamento artificial, é o principal fator de risco. A regra do 'ABCDE' para avaliar pintas e manchas é uma ferramenta importante.

Como a prevenção e o diagnóstico precoce funcionam

A adoção de um estilo de vida saudável é a ferramenta mais poderosa para reduzir o risco de desenvolver a doença. Isso inclui manter uma alimentação balanceada, rica em vegetais e frutas, praticar atividades físicas regularmente, evitar o consumo de álcool e não fumar.

Além dos hábitos, a atenção ao próprio corpo e a realização de exames periódicos são fundamentais. O exame de Papanicolau, por exemplo, deve ser feito regularmente a partir dos 25 anos para rastrear lesões no colo do útero que podem levar ao câncer. Para a mama, o autoexame ajuda a identificar nódulos, mas exames de imagem como a mamografia são essenciais, com idade de início variando conforme o risco individual e histórico familiar.

Conhecer o histórico de saúde da família também é crucial. Mulheres com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama ou ovário podem precisar iniciar o rastreamento mais cedo. A recomendação é sempre conversar com um médico para definir um plano de acompanhamento individualizado e buscar ajuda ao notar qualquer sintoma incomum ou persistente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.