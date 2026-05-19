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Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo

De acordo com a Anvisa, a nova indicação foi fundamenta em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante

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AB
Agência Brasil
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Repórter
19/05/2026 09:04

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Símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama, também conhecida como Outubro Rosa
Símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama, também conhecida como Outubro Rosa crédito: Freepik/Divulgação

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (18/5) uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana). 

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Já registrado no Brasil para o tratamento de câncer de mama, o medicamento passa a ser usado em combinação com o pertuzumabe para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de mama HER2positivo (IHC 3+ ou ISH+). A indicação é feita em duas situações desse tipo de câncer:

  • Irressecável - do tipo que não pode ser removido completamente por cirurgia
  • metastático - quando a doença se espalhou do local original para outras partes do corpo

O HER2positivo representa aproximadamente 20% dos casos de câncer de mama e está associado a um comportamento clínico mais agressivo, com maior risco de progressão da doença e pior evolução da doença, sobretudo nos estágios avançados ou metastáticos.

Apesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde pública. 

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De acordo com a Anvisa, a nova indicação foi fundamenta em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante e estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão.  

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