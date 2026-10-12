HIT Fornece Livros de Popularização Científica Aeroespacial e Cursos no Metaverso para Escolas

HARBIN, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

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"Pude ver humanos digitais desmontando, passo a passo, a estrutura de veículos de exploração planetária em livros de popularização científica e cursos no metaverso. Foi como um jogo de aventura. Descobri que os princípios do funcionamento dos veículos lunares e dos veículos marcianos são fascinantes!", disse Leng Xingsong, um estudante.

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Recentemente, a campanha "Série de Popularização da Ciência em Mídia Integrada do HIT nas Salas de Aula" foi realizada em 27 escolas de Guangxi, Yunnan, Qinghai e outras regiões, contando com a participação de mais de 3.000 alunos. Este é um exemplo dos esforços de longo prazo do Corpo de Professores Voluntários de Pós-Graduação do HIT para levar recursos de popularização da ciência aos locais de ensino voluntário e explorar o modelo de trabalho de "popularização da ciência + ensino voluntário".

Na sessão prática do curso no metaverso, os alunos percorreram cenários destacados, como bases lunares e marcianas, em modelagem 3D e outras tecnologias, e participaram de tarefas exploratórias, como sessões interativas de perguntas e respostas com agentes de IA, e simulação de planejamento de trajetórias de veículos exploradores planetários. Eles se imergiram na ciência e na tecnologia aeroespaciais de ponta, para que seus sonhos de voos espaciais se enraizassem silenciosamente nos seus corações.

As edições em chinês e inglês da Série de Popularização da Ciência em Mídia Integrada do HIT foram publicadas, incluindo OPequeno Braço Robótico: A Mão Amiga Para Astronautas, Yutu e Zhurong: Aventura Espacial dosVeículos Planetários, e Revelação dos Segredos do Solo Lunar: A História da Coleta de Amostras Lunares da China.

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Por meio da integração dos conhecimentos disciplinares aeroespaciais, experiência prática de grandes projetos de engenharia, e recursos de educação científica aeroespacial, a série transforma os principais recursos científicos e tecnológicos de engenharia aeroespacial para popularizar a ciência com apresentações visuais, criando um sistema abrangente de divulgação bilíngue de "livros de popularização da ciência + salas de exposições aeroespaciais + vídeos de mídia integrados por IA + cursos no metaverso", que eliminam uma lacuna na popularização da ciência aeroespacial em primeira mão na China. Ela serve como uma prática essencial para a promoção do desenvolvimento coordenado da inovação tecnológica aeroespacial e da divulgação científica, com um papel positivo, exemplar e impulsionador no desenvolvimento de longo prazo da exploração espacial, dos intercâmbios científicos, tecnológicos e culturais internacionais, bem como da formação de uma reserva de talentos para a inovação científica e tecnológica. Muitos acadêmicos e experts recomendaram a série.

Contato: Ms. Huang, Tel.: 86-10-63074558.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9844016)