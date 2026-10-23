Jovem de 23 anos administra bar em povoado de apenas 100 habitantes, mas sua ideia de sucesso vai além do lucro e revela o que o prende à aldeia dos avós

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Criado em Valência, Mario Pérez tomou a decisão de se independizar no verão de 2023, aos 23 anos, como qualquer jovem da sua idade. A única diferença dessa escolha esteve no destino: fixou moradia em um povoado na província de Cuenca com menos de 100 habitantes.

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A mudança para o povoado ocorreu pela tentativa de encontrar uma vida melhor em um lugar menor. Mario apostou nessa trajetória por compreender que as grandes cidades não concentram todas as oportunidades disponíveis.

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Trajetória desde os estudos até o balcão

Antes de inaugurar o próprio espaço comercial, Mario concluiu seus estudos de gestão florestal. Assim que finalizou essa etapa educacional, começou a trabalhar na função de garçom no povoado onde viviam seus avós.

O trabalho como garçom se estendeu durante dois anos seguidos. Essa atuação direta no atendimento serviu de base prática antes de o jovem abrir seu estabelecimento próprio no coração da Celtibéria conquense.

A aposta no Bar Haro

Com essa experiência acumulada, Mario abriu as portas de seu próprio local, batizado de Bar Haro. O nome escolhido para o estabelecimento presta uma homenagem direta ao espaço comercial onde seu pai se criou.

Levar adiante um negócio nos dias de hoje não é fácil, cenário que se torna ainda mais desafiador em plena Celtibéria conquense. A região depende de pessoas dispostas a continuar apostando em dar vida aos povoados locais.

O Bar Haro figura entre os projetos que surgem entre os mais corajosos, formados por quem decide arriscar para buscar uma vida melhor em um município pequeno, que abriga menos de 100 moradores.

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Ao avaliar os desafios e o objetivo principal de gerenciar o bar na vila, Mario Pérez definiu o significado de sua trajetória: "O sucesso é eu não ter que ir embora".