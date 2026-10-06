Motosserra, martelo e moedor de carne: ex-marido, pai e irmão são acusados de matar modelo

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Uma motosserra, um martelo e um moedor de carne foram apresentados durante o julgamento pelo assassinato da modelo e influenciadora Abby Choi, de 28 anos. O caso, que envolve uma disputa familiar, chocou Hong Kong, onde crimes desse tipo são raros.

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O corpo esquartejado da modelo foi encontrado pela polícia em fevereiro de 2023, em uma propriedade nos arredores da cidade. Poucos dias antes, Choi, que tinha 140 mil seguidores no Instagram, havia publicado fotos da Semana de Moda de Paris.

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O assassinato é atribuído ao ex-marido da modelo, Alex Kwong, de 31 anos, ao pai dele, Kwong Kau, de 68, e ao irmão, Anthony Kwong, de 35. Segundo a acusação, o crime foi motivado por uma disputa financeira envolvendo um imóvel de luxo, pelo qual a vítima pagou mais de US$ 7,5 milhões, o equivalente a R$ 39 milhões.

Os três acusados se declararam inocentes no primeiro dia do julgamento, que deve se estender até dezembro. Eles podem ser condenados à prisão perpétua.

A promotora Charlotte Draycott afirmou que o assassinato foi resultado de um plano "cuidadosamente elaborado". Segundo ela, os acusados compraram, dias antes do crime, ferramentas que seriam usadas para esquartejar e se desfazer do corpo, incluindo um moedor de carne.

Uma vizinha relatou ter ouvido o barulho de uma motosserra no prédio. No local, a polícia encontrou uma lâmina de serra com vestígios de carne humana. A acusação também apresentou ao júri um martelo que, segundo um laudo forense, tinha formato compatível com as lesões encontradas no crânio da vítima.

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Imagens de câmeras de segurança exibidas no tribunal mostram Choi entrando em uma das duas vans usadas pela família Kwong em 21 de fevereiro de 2023. Os veículos foram estacionados perto da propriedade onde a polícia encontrou os restos mortais da modelo, três dias depois.