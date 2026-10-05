Uma garrafa plástica no telhado pode mudar a iluminação de um cômodo escuro: entenda a técnica de baixo custo que distribui luz solar durante o dia

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Uma simples garrafa de plástico cheia de água pode iluminar cômodos escuros durante o dia, sem gastar energia elétrica. A técnica, conhecida como Lâmpada de Moser, aproveita a luz do sol para clarear ambientes com poucas janelas por meio da refração.

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O sistema ganhou popularidade no Brasil e depois se espalhou por projetos de iluminação comunitária em diversos países. A solução representa uma alternativa de baixo custo para locais com acesso limitado à eletricidade.

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Como a garrafa ilumina o ambiente?

O método consiste em instalar uma garrafa PET transparente com água em uma abertura no telhado. Uma parte do recipiente fica exposta ao sol, enquanto a outra permanece dentro do cômodo.

A garrafa funciona como um difusor. Quando os raios solares atravessam a água, eles mudam de direção e se dispersam pelo espaço interno. Esse efeito distribui a claridade por uma área maior do que um simples ponto de luz conseguiria.

Por essa razão, a técnica é útil para quartos escuros, corredores e construções com poucas janelas. A limitação é que o sistema depende totalmente da luz solar e não substitui uma lâmpada elétrica durante a noite.

Quem inventou a Lâmpada de Moser?

A técnica foi desenvolvida no início dos anos 2000 por Alfredo Moser, um mecânico de Uberaba, no Brasil. A ideia surgiu em um período em que algumas regiões do país enfrentavam problemas no fornecimento de eletricidade.

Moser encontrou uma forma de levar luz natural para espaços que ficavam escuros durante o dia. Ele usou uma garrafa transparente com água, atravessada no telhado, para resolver o problema.

O sistema ganhou maior difusão internacional em 2011, quando a MyShelter Foundation adotou o conceito no programa "Liter of Light", nas Filipinas. O projeto buscava oferecer uma alternativa econômica para iluminar moradias com materiais fáceis de obter e reutilizar.

A proposta se replicou em outros lugares devido a características como:

baixo custo de instalação;

reutilização de garrafas plásticas;

ausência de consumo elétrico;

facilidade de reprodução do sistema;

envolvimento das comunidades na instalação.

Referências da UNESCO indicam que projetos do tipo já estão presentes em mais de 30 nações.

Quais os riscos da instalação?

Embora o princípio seja simples, perfurar o telhado pode criar problemas se a instalação não for feita corretamente. Uma vedação inadequada pode causar infiltrações e umidade.

É importante verificar a resistência do telhado antes de fazer a abertura e selar bem as bordas para evitar vazamentos. Em algumas versões, adiciona-se uma pequena quantidade de cloro à água para retardar o surgimento de algas.

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Antes de instalar, avalie as condições da cobertura. Consulte um profissional caso exista risco de afetar a impermeabilização ou a segurança da construção.