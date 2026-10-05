Ex-jogador de seleção dá detalhes de agressão sexual: O agredi e ele caiu (Andy Carroll, ex-atacante da seleção inglesa, detalha em sua autobiografia agressão sexual que sofreu em 2021)

Andy Carroll, ex-atacante da seleção inglesa, revelou recentemente ter sido vítima de agressão sexual em 2021. Agora, o jogador de 37 anos publicou os detalhes do caso em sua nova autobiografia, intitulada “Owning it”.

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O agressor foi Kevin Adams, um antigo professor de dança e figura televisiva conhecido por ser participante do reality show inglês “Fame Academy”, da BBC.

O crime ocorreu na casa de Carroll, durante sua segunda passagem pelo Newcastle, e resultou na condenação de Adams a três anos de prisão.

Adams era amigo da ex-mulher do jogador, Billi Mucklow, e sugeriu ir à casa do casal para assistir a um combate de boxe. Na ocasião, Billi não estava presente. Carroll conta que começou a se sentir tonto após Adams lhe preparar uma bebida e decidiu ir para a cama.

“Eu durmo nu e, quando acordo, esse indivíduo está debaixo do edredom tentando me fazer sexo oral. Eu o agredi com força e ele caiu no chão. O segurei pelos pés e o arrastei para fora, até à entrada da garagem. Volto para dentro, tranco a porta e chamo a polícia. E então, de repente, penso: e se eu o matei?”

Adams foi considerado culpado de crimes sexuais e incluído no registro de agressores sexuais. Carroll testemunhou no tribunal, em um processo que descreveu como humilhante, constrangedor e absolutamente horrível.

A decisão de falar

Carroll, que atualmente joga e é coproprietário do clube amador Dagenham & Redbridge, afirmou que incluiu o episódio no livro no último minuto, após uma conversa com sua namorada, Lou Teasdale.

O jogador explicou sua motivação para tornar a história pública. É assustador falar sobre isso, mas tornou-me na pessoa que sou hoje. E se falar sobre isso ajudar pelo menos uma pessoa, já terá valido a pena, acrescentou.

O trauma, segundo ele, afetou todas as áreas de sua vida. Eu pensava nisso todos os dias, o que tornava difícil concentrar-me em qualquer outra coisa, inclusive no futebol. O trauma do que me aconteceu não desapareceu, disse

Quem é Andy Carroll?

Andy Carroll construiu sua carreira principalmente no futebol inglês. Nascido em Gateshead, na Inglaterra, o atacante foi revelado pelo Newcastle United e estreou profissionalmente pelo clube em 2006.

Em janeiro de 2011, Carroll deixou o Newcastle para defender o Liverpool. Posteriormente, o jogador passou pelo West Ham United, onde voltou a ter bons momentos na Premier League, apesar de conviver com problemas físicos ao longo da carreira.

Pela seleção da Inglaterra, foi convocado pela primeira vez em 2010 e disputou nove partidas, marcando dois gols.

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