Minha menstruação mudou: devo me preocupar?

O aplicativo previa a menstruação para hoje, mas ela não veio. Ou chegou antes, durou mais dias, apresentou um fluxo diferente ou veio acompanhada de uma cólica incomum. Com a popularização das ferramentas de monitoramento, as mulheres passaram a observar o ciclo menstrual com mais atenção, e a questionar se qualquer alteração significa que há algo errado.

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Segundo a ginecologista Loreta Canivilo, pequenas variações podem fazer parte do funcionamento natural do organismo. “O ciclo menstrual não precisa funcionar como um relógio. Pequenas variações podem acontecer e, isoladamente, não significam necessariamente que exista um problema. O que merece atenção é uma mudança importante em relação ao padrão habitual da mulher, principalmente quando ela se repete ou aparece acompanhada de outros sintomas”, explica.

Estresse e mudanças na rotina podem alterar o ciclo?

Estresse intenso, alterações no sono, mudanças significativas de peso e exercícios físicos muito intensos podem interferir na ovulação e, consequentemente, modificar temporariamente o ciclo menstrual. Isso não significa, porém, que toda irregularidade deva ser atribuída ao estresse. Quando a mudança persiste, outras causas precisam ser consideradas.

“É importante não colocar tudo na conta do estresse. Ele pode interferir no ciclo, mas uma irregularidade que persiste precisa ser investigada. O organismo está dando um sinal, e precisamos entender o contexto em que essa mudança está acontecendo”, afirma Loreta Canivilo.

Quais mudanças merecem atenção?

A mulher deve observar o próprio padrão menstrual, e não apenas a previsão do aplicativo. Entre as alterações que podem justificar uma avaliação ginecológica estão:

- Ciclos que passam a ficar frequentemente irregulares



- Sangramento muito mais intenso que o habitual



- Menstruação que passa a durar mais tempo



- Sangramentos entre as menstruações ou após a relação sexual



- Ausência de menstruação sem causa conhecida



- Dor pélvica intensa ou sintomas como tontura e fraqueza associados ao sangramento



A avaliação também deve considerar idade, histórico clínico, possibilidade de gravidez, medicamentos, métodos contraceptivos e outros sintomas. “Não existe um único número capaz de dizer se uma menstruação é normal para todas as mulheres. Precisamos considerar o histórico e o padrão anterior daquela paciente e entender o que mudou”, explica a ginecologista.

Quando a irregularidade pode indicar SOP?

Quando alterações menstruais aparecem junto a sinais como aumento de pelos, acne persistente ou outras alterações hormonais e metabólicas, uma das possibilidades investigadas pode ser a síndrome ovariana metabólica poliendócrina (SOMP), conhecida também como síndrome dos ovários policísticos (SOP).













A condição pode afetar a ovulação e apresentar diferentes manifestações. Ter ciclos irregulares, entretanto, não significa automaticamente ter SOP. “A SOP não deve ser diagnosticada apenas porque a mulher tem ciclos irregulares. O diagnóstico depende da avaliação médica e da análise do conjunto de sinais, sintomas e, quando indicados, exames complementares”, esclarece Loreta Canivilo.

Perimenopausa também muda o padrão da menstruação

A perimenopausa, período de transição que antecede a menopausa, também pode alterar a regularidade, duração e intensidade das menstruações. Ondas de calor, alterações do sono e mudanças de humor podem acompanhar essa fase.













A menopausa é caracterizada, retrospectivamente, pela ausência de menstruação por 12 meses consecutivos, sem outra causa que explique o quadro. “Na perimenopausa, é comum que a mulher perceba que o ciclo já não tem o mesmo padrão de antes. Mas mesmo nessa fase não devemos atribuir automaticamente todo sangramento às alterações hormonais. A história clínica é fundamental para definir quando é necessário investigar”, diz Loreta.

Após a menopausa, qualquer novo episódio de sangramento vaginal deve ser comunicado ao ginecologista e investigado.

Aplicativo: aliado ou fonte de ansiedade?

Registrar datas, sintomas e características do fluxo pode ajudar a mulher a conhecer o próprio ciclo e fornecer informações úteis durante uma consulta. O cuidado é não transformar a previsão do aplicativo em uma regra rígida ou em ferramenta de diagnóstico.













“O aplicativo é uma ferramenta de acompanhamento, não um instrumento de diagnóstico. A previsão é baseada em padrões registrados e pode não refletir exatamente o que vai acontecer naquele mês. A mulher não precisa entrar em pânico porque menstruou alguns dias antes ou depois do previsto”, orienta Loreta.

O objetivo, segundo a especialista, é utilizar a tecnologia para reconhecer tendências e perceber mudanças persistentes, sem transformar pequenas variações em motivo de ansiedade. “Conhecer o próprio ciclo é diferente de ficar em alerta a cada pequena variação. O mais importante é reconhecer o próprio padrão e procurar orientação quando houver uma mudança significativa, persistente ou acompanhada de outros sintomas”, completa Loreta Canivilo.

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