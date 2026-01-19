O que está por trás da síndrome dos ovários policísticos?
Condição afeta até 13% das mulheres em idade reprodutiva e pode passar despercebida por 70% delas, alerta especialista
compartilheSIGA
Não é incomum ouvir relatos de mulheres que descobrem cistos no ovário de forma inesperada em uma consulta de rotina. A outra parte, no entanto, segue sem diagnóstico mesmo convivendo com sintomas que impactam a saúde física, emocional e reprodutiva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os cistos ovarianos podem surgir naturalmente ao longo da vida, mas quando se acumulam de forma anormal e persistente, podem indicar a síndrome dos ovários policísticos (SOP), uma condição crônica e hereditária que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.
- Síndrome dos ovários policísticos pode ser gatilho de transtorno alimentar
- Larissa Manoela é diagnosticada com ovário policístico; entenda a doença
Apesar de ser uma das alterações ginecológicas mais comuns, até 70% das mulheres com SOP não recebem diagnóstico. “Como cistos são frequentes ao longo da vida reprodutiva, muitas mulheres desconhecem suas características e não percebem a necessidade de acompanhamento”, explica Marcos Tcherniakovsky, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE),
Para explicar o que está por trás da SOP, condição que afeta entre 6% e 13% das mulheres em idade fértil, o ginecologista reúne as principais informações sobre a síndrome com base em referências da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Na SOP, os folículos não amadurecem adequadamente, formando pequenos cistos. Fatores genéticos, resistência à insulina e alterações hormonais estão entre os principais gatilhos.
Leia Mais
Entre os sintomas mais comuns estão:
- Menstruação irregular
- Cólicas intensas
- Aumento da testosterona
- Desconforto abdominal e pélvico
- Dificuldade para engravidar
“Os primeiros indícios costumam aparecer na adolescência, mas o quadro pode se transformar ao longo da vida”, reforça o especialista.
“A síndrome é a principal causa de anovulação, condição em que a mulher não libera óvulos regularmente. Apesar disso, hoje existem diversas técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV), que aumentam consideravelmente as chances de gestação”, complementa.
- FIV no Brasil completa 40 anos e revoluciona a reprodução assistida
- Dieta cetogênica melhora fertilidade em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, diz estudo
Saúde mental
Alterações de humor, baixa autoestima e insatisfação corporal são comuns entre mulheres com SOP, devido a fatores como:
- Ganho de peso
- Excesso de pelos
- Acne
- Irregularidade menstrual
- Infertilidade
“O impacto emocional é enorme e afeta trabalho, relações sociais e qualidade de vida. Cuidar da saúde mental também faz parte do tratamento”, pontua o especialista.
Mas o diagnóstico não significa que “o jogo acabou”. Segundo Marcos, uma rotina estruturada faz toda a diferença. “As escolhas alimentares e o hábito de se exercitar com regularidade reduzem as chances de desenvolvimento de outras doenças associadas”, como diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, colesterol e triglicerídeos altos, doenças cardiovasculares e câncer de endométrio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além disso, o especialista ressalta que o acompanhamento médico é fundamental para a evolução do tratamento.