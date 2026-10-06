Meta cobra novos valores para mensagem com IA para advogados

A Meta passou a cobrar, a partir de 1?de?outubro de 2026, R$?0,035 por mensagem de atendimento enviada pela API oficial do WhatsApp, limitando a franquia gratuita a mil mensagens mensais por número comercial. A medida afeta escritórios de advocacia, que utilizam o canal para consultas iniciais e atualizações de processos, e tem estimulado a migração para a API oficial, bem como a adoção de soluções de inteligência artificial que reduzem o volume de mensagens e, consequentemente, os custos.

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Conforme a tabela de preços da Meta, as mensagens de utilidade enviadas dentro da janela de 24?horas também passaram a ser cobradas. Cada número comercial dispõe de mil mensagens de serviço por mês; após esse limite, cada resposta tem o custo mencionado.

De acordo com o Panorama de Vendas 2025 da RD Station, 70?% das empresas brasileiras utilizam o WhatsApp como ferramenta de vendas. No segmento jurídico, o canal concentra desde a primeira consulta até as atualizações sobre processos, tornando a nova tarifação relevante para a gestão de custos.

IA para atendimento jurídico

Com a cobrança por mensagem, o número de trocas necessárias para concluir um contato pesa na conta do escritório. Nesse contexto, o atendimento com IA para advogados ganha espaço: a inteligência artificial realiza a triagem inicial, coleta informações e agenda a consulta em uma única conversa, evitando idas e vindas manuais.

"Com a cobrança por mensagem, cada conversa que se arrasta custa mais. A IA de atendimento para advogados resolve a triagem em menos mensagens e entrega ao advogado o caso já organizado", afirma Pedro Campos, CTO da Sábio Adv.

Chatbot com IA versus menu automático

Especialistas diferenciam o chatbot de WhatsApp para advogados com IA dos tradicionais menus numerados. Enquanto o menu exige que o cliente siga um roteiro predefinido, a IA interpreta texto livre e áudio, reduzindo mensagens desnecessárias.

O uso de IA no WhatsApp deve observar o Provimento n.º 205/2021 do Conselho Federal da OAB: a ferramenta pode receber, organizar e agendar, mas não pode emitir parecer jurídico nem realizar captação ativa de clientela. Plataformas como a Sábio Adv combinam IA para advogados no WhatsApp, CRM jurídico e a API oficial da Meta em uma única operação.

Migração para a API oficial

A transição exige a verificação do número por SMS ou ligação. Problemas como sinal fraco, bloqueio de mensagens pela operadora ou múltiplas tentativas podem impedir o recebimento do código. O passo a passo para resolver a situação está disponível em "quando o código de verificação do WhatsApp não chega".

Outra preocupação refere?se ao histórico de conversas. Escritórios que alteram números ou migram do WhatsApp Business precisam garantir backup prévio; caso contrário, o histórico com clientes pode ser perdido. Orientações sobre como reverter a conta sem perder dados podem ser encontradas em "como sair do WhatsApp Business sem perder as conversas".

Checklist pós?migração

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Verificar se a conta comercial da API tem forma de pagamento cadastrada (sem ela, as mensagens de serviço deixam de ser entregues ao esgotar a franquia)

Monitorar a quantidade média de mensagens trocadas até a resolução de cada contato

Confirmar se o atendimento com IA está realizando a triagem antes da intervenção humana

Testar se o número que será migrado recebe SMS e ligações normalmente

Garantir backup das conversas antes de qualquer troca de aplicativo ou número



Com a cobrança por resposta, o WhatsApp deixa de ser um canal de custo variável nulo. A tendência é que o atendimento com IA para advogados passe de diferencial a padrão nas bancas que buscam rapidez sem multiplicar a conta.