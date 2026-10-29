Dupla é presa por tentar matar casal após festa

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos preventivamente suspeitos de tentar matar um casal após um desentendimento em uma festa em Ubaporanga, na Região do Vale do Rio Doce. Segundo as investigações, as vítimas, um homem de 23 anos e uma mulher de 24, foram perseguidas de carro e atingidas por diversos disparos na região central do município, em 19 de setembro deste ano.

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As prisões ocorreram nessa quarta-feira (28/10), durante a operação Alter Ego, realizada pelas polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG). Além dos mandados de prisão, as equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e recolheram um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380. Outros suspeitos de envolvimento no crime ainda são procurados.

Casal foi perseguido

De acordo com a investigação, o ataque teria sido motivado por uma discussão durante uma festa realizada momentos antes, no Córrego do Amaral, zona rural de Ubaporanga.

Após o desentendimento, um grupo que estava em uma caminhonete e uma motocicleta teria perseguido o casal, que seguia em um carro. Na Rua Major Alexandrino, os suspeitos teriam posicionado os veículos à frente do automóvel das vítimas, bloqueando a passagem, e efetuado diversos disparos.

Para escapar, o motorista engatou a marcha à ré e conseguiu deixar o local. Os tiros atingiram o carro em que o casal estava e a janela de uma residência próxima.

Ainda conforme os levantamentos policiais, após os disparos, os suspeitos teriam procurado informações em um estabelecimento comercial para dar continuidade à perseguição.

Hstórico policial

Segundo a Polícia Civil, o investigado de 32 anos possui registro como colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). Ele também tem histórico policial relacionado à posse ilegal de arma de fogo e a um homicídio em 2024, no Córrego dos Cupertinos, em Santa Rita de Minas, também na Região do Vale do Rio Doce.

Após os procedimentos policiais, os dois presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os demais suspeitos e esclarecer a participação de cada envolvido na tentativa de homicídio.

Operação

O nome Alter Ego vem do latim e significa “outro eu”. A expressão faz referência a uma identidade ou faceta diferente daquela que uma pessoa costuma apresentar socialmente.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria