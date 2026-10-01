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BH registra segundo dia mais quente do ano com 36,4°C

Temperatura desta quinta-feira (1/10) só ficou abaixo dos 36,6°C registrados na terça (29/9), recorde de 2026 na capital mineira

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
01/10/2026 19:00

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A marca desta quinta-feira também supera as temperaturas registradas nos últimos dias, que já haviam colocado o fim de setembro entre os períodos mais quentes do ano na capital
Marca desta quinta-feira (1/10) supera temperaturas registradas nos últimos dias, que já haviam colocado o fim de setembro entre os períodos mais quentes do ano em BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA.Press

Belo Horizonte registrou nesta quinta-feira (1/10) o segundo dia mais quente de 2026. A temperatura máxima chegou a 36,4°C em Venda Nova, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. O índice só ficou abaixo dos 36,6°C registrados na Pampulha na terça-feira (29/9), conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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A marca desta quinta-feira também supera as temperaturas registradas nos últimos dias, que já haviam colocado o fim de setembro entre os períodos mais quentes do ano na capital. Na quarta-feira (30/9), os termômetros chegaram a 35,3°C em Venda Nova, enquanto no domingo (27/9) a máxima foi de 35,6°C na mesma regional.

Com o calor desta quinta, quatro das cinco maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte neste ano ocorreram nos últimos dias de setembro e no início de outubro. O levantamento considera as medições da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e do Inmet.

O calor intenso também aparece na sequência do ranking. Os 35,6°C de 27 de setembro, em Venda Nova, ocupam a terceira posição. Em seguida estão os 35,4°C registrados em 30 de agosto, na Pampulha, e os 35,3°C de 30 de setembro, em Venda Nova.

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Outro destaque é o número de registros acima dos 35°C. Além das cinco primeiras posições, a capital teve 35,2°C em 22 de setembro, também em Venda Nova. A marca ocupa a sexta posição entre as maiores temperaturas do ano.

Veja as maiores temperaturas de BH em 2026

  • 1ª - 29/9 - 36,6°C - Pampulha (Inmet)
  • 2ª -1/10 - 36,4°C - Venda Nova (PBH)
  • 3ª - 27/9 - 35,6°C - Venda Nova (PBH)
  • 4ª - 30/8 - 35,4°C - Pampulha (Inmet)
  • 5ª - 30/9 - 35,3°C - Venda Nova (PBH)
  • 6ª - 22/9 - 35,2°C - Venda Nova (PBH)
  • 7ª - 1/1 - 34,8°C - Venda Nova (PBH)
  • 8ª - 9/8 - 34,7°C - Venda Nova (PBH)
  • 9ª - 12/9 - 34,6°C - Pampulha (Inmet)
  • 10ª - 10/8 - 34,5°C - Venda Nova (PBH)

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