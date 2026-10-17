TestMu AI traz testes em dispositivos reais para a Kane CLI, permitindo que desenvolvedores testem aplicativos móveis em aparelhos reais a partir de qualquer terminal

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), plataforma de engenharia de qualidade baseada em IA agente (Agentic AI) para todo o ciclo de desenvolvimento (Full Stack), anunciou o suporte a dispositivos reais na Kane CLI. Agora, desenvolvedores podem testar aplicativos móveis em smartphones ou tablets reais na nuvem da TestMu AI diretamente pelo terminal: basta digitar o que deve ser testado em linguagem simples, e a Kane interage com o aplicativo em um dispositivo Android ou iOS real.

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Até então, testar aplicativos móveis em hardware real exigia manter uma coleção de aparelhos ou recorrer a uma infraestrutura de dispositivos externa ao fluxo de trabalho do desenvolvedor. Com o suporte a dispositivos reais, a Kane CLI elimina essa dependência, oferecendo acesso direto — via terminal — a uma nuvem de dispositivos reais. A utilização da Kane CLI em dispositivos reais proporciona às equipes:

Acesso a dispositivos Android e iOS reais a partir de qualquer terminal. A Kane CLI abre um dispositivo real na nuvem da TestMu AI e executa as interações no aplicativo com base em comandos em linguagem natural. Os desenvolvedores podem selecionar um modelo específico e a versão do sistema operacional, ou deixar que a nuvem atribua automaticamente um dispositivo disponível.

A Kane CLI abre um dispositivo real na nuvem da TestMu AI e executa as interações no aplicativo com base em comandos em linguagem natural. Os desenvolvedores podem selecionar um modelo específico e a versão do sistema operacional, ou deixar que a nuvem atribua automaticamente um dispositivo disponível. Visualização em tempo real. A tela do dispositivo real é exibida em uma janela dedicada no laptop do desenvolvedor, sendo atualizada instantaneamente conforme a Kane CLI realiza as interações, permitindo que as equipes acompanhem o teste durante sua execução.

A tela do dispositivo real é exibida em uma janela dedicada no laptop do desenvolvedor, sendo atualizada instantaneamente conforme a Kane CLI realiza as interações, permitindo que as equipes acompanhem o teste durante sua execução. Testes salvos e reproduzíveis. Cada execução é armazenada como um teste que pode ser repetido posteriormente — sem a necessidade de a IA redefinir cada interação — e executado em escala na infraestrutura em nuvem com um único comando.

Cada execução é armazenada como um teste que pode ser repetido posteriormente — sem a necessidade de a IA redefinir cada interação — e executado em escala na infraestrutura em nuvem com um único comando. Resultados no Test Manager. Todos os testes, incluindo suas etapas e capturas de tela, são registrados no Test Manager da TestMu AI, assim como ocorre com os demais testes realizados pela Kane.

Todos os testes, incluindo suas etapas e capturas de tela, são registrados no Test Manager da TestMu AI, assim como ocorre com os demais testes realizados pela Kane. Menor necessidade de configuração (Less setup). As permissões no Android e os alertas no iOS são gerenciados automaticamente; além disso, os arquivos de instalação dos aplicativos (.apk, .aab, .ipa) são enviados uma única vez e reutilizados em diferentes execuções.

"Testes em dispositivos reais sempre foram a etapa do QA (Garantia de Qualidade) móvel que as equipes costumavam adiar, pois exigiam hardware, um Mac e uma ferramenta específica. Nós queríamos que isso pudesse ser feito com apenas um comando no terminal", afirmou Mudit Singh, cofundador da TestMu AI."Com o Kane CLI, um desenvolvedor, usando qualquer notebook, pode descrever um teste em linguagem natural (inglês), acompanhar sua execução em um dispositivo real na nuvem e realizar o lançamento com a mesma confiança de uma equipe que conta com um laboratório completo de dispositivos."

O suporte a dispositivos reais já está disponível no Kane CLI 0.9.0 (ou versões posteriores) para clientes dos planos KaneAI Max ou usuários que utilizam créditos KaneAI com o recurso "Real Device Plus Automation Cloud". Para começar, acesse testmuai.com/kane-cli.

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma de engenharia de qualidade baseada em IA (agentes autônomos) que capacita equipes a realizar testes de forma inteligente e acelerar os lançamentos. Com uma arquitetura nativa em IA, a plataforma oferece agentes que atuam de ponta a ponta — planejando, criando, executando e analisando a qualidade de software em aplicações web, móveis e corporativas, utilizando dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados que simulam condições do mundo real. Para mais informações, acesse testmuai.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261016193192/pt/

Contato para a Mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Comunicação Corporativa, TestMu AI

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