Dan Reynolds e Minka Kelly terminam namoro de quatro anos

Dan e Minka foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022, poucos meses depois de o cantor anunciar a separação de sua ex-mulher, Aja Volkman. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, mas só se encontraram pessoalmente após algumas semanas, pois a atriz trabalhava no Reino Unido na época. Foto: Wikimedia Commons / Montclair Film