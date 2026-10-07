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Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão

RF
Redação Flipar
  • Os macacos avançaram contra ele e chegaram a morder suas mãos diversas vezes antes que conseguisse fugir. Por causa dos ferimentos, o homem precisou procurar atendimento médico. O episódio faz parte de uma sequência de confrontos que assusta a população local desde 2025.
    Os macacos avançaram contra ele e chegaram a morder suas mãos diversas vezes antes que conseguisse fugir. Por causa dos ferimentos, o homem precisou procurar atendimento médico. O episódio faz parte de uma sequência de confrontos que assusta a população local desde 2025. Foto: Reprodução/YouTube
  • Com mais de 23 mil habitantes, Yugawara fica no extremo sul de Kanagawa e possui uma forte tradição turística. A cidade é conhecida principalmente por suas fontes termais de origem vulcânica, os chamados onsens, além de sua relação histórica com escritores e outras figuras da literatura japonesa.
    Com mais de 23 mil habitantes, Yugawara fica no extremo sul de Kanagawa e possui uma forte tradição turística. A cidade é conhecida principalmente por suas fontes termais de origem vulcânica, os chamados onsens, além de sua relação histórica com escritores e outras figuras da literatura japonesa. Foto: Domínio Público
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