Multa do título de eleitor: veja o guia para quitar o débito virtualmente

Quem deixou de votar em alguma eleição e não justificou a ausência precisa regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. A pendência gera uma multa e pode trazer várias complicações, como a impossibilidade de emitir passaporte ou assumir cargos públicos. Manter o título de eleitor em dia é fundamental para exercer plenamente a cidadania.

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Felizmente, resolver essa questão é um processo rápido e pode ser feito totalmente pela internet, sem sair de casa. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite consultar débitos, gerar o boleto para pagamento e confirmar a quitação de forma simples. O procedimento evita filas e deslocamentos desnecessários.

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Como consultar e pagar a multa eleitoral

O primeiro passo é verificar se existem pendências em seu nome. O eleitor pode fazer a consulta diretamente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na seção “Quitação de Multas”, ou pelo aplicativo e-Título. Em ambos os canais, será necessário informar dados pessoais como nome completo, data de nascimento e número do título de eleitor ou do CPF.

Após preencher as informações, o sistema exibirá se há multas em aberto por ausências não justificadas. Caso exista um débito, a própria plataforma permite gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento.

Com a guia gerada, o pagamento pode ser efetuado online. As opções incluem Pix, por meio do QR Code no boleto, ou cartão de crédito, diretamente no sistema da Justiça Eleitoral. Após a quitação, a baixa do débito no sistema pode levar alguns dias para ser processada, por isso é importante guardar o comprovante.

Qual o valor da multa?

O valor da multa por não votar e não justificar é de até R$ 3,51 por cada turno de ausência. Por exemplo, um eleitor que faltou ao primeiro e ao segundo turno de uma mesma eleição terá que pagar um total de até R$ 7,02 para regularizar sua situação. Eleitores em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar a isenção da multa.

O que acontece se não pagar a multa?

Deixar de pagar a multa eleitoral impede o cidadão de obter a certidão de quitação eleitoral, documento essencial para diversos atos da vida civil. É importante ressaltar que a ausência não justificada em três eleições consecutivas (cada turno é considerado uma eleição) pode levar ao cancelamento do título de eleitor, o que exige um processo mais complexo para regularização.

Entre as principais restrições estão a impossibilidade de se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, receber vencimentos de função ou emprego público, participar de concorrência pública, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial e obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck