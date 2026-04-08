Perdeu o prazo para justificar o voto em 2024? Saiba como regularizar sua situação

Eleitores que não votaram nas Eleições Municipais de 2024 e perderam o prazo para justificar a ausência precisam regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Os prazos oficiais, que terminaram em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, já expiraram, e a única forma de ficar em dia agora é por meio do pagamento de uma multa.

Consequências de não estar em dia com a Justiça Eleitoral

A principal preocupação para quem está com o título irregular não é o valor da multa, mas sim as sanções administrativas. Sem a quitação eleitoral, o cidadão fica impedido de realizar diversos atos civis, como:

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Obter passaporte ou carteira de identidade;

Receber salários de função ou emprego público;

Inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos;

Obter empréstimos em instituições financeiras mantidas pelo governo;

Matricular-se em estabelecimentos de ensino públicos.

Como regularizar o título após o prazo

Para quem perdeu o prazo de justificativa, a regularização é feita com o pagamento da multa eleitoral. A Guia de Recolhimento da União (GRU) pode ser emitida diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título. Após a compensação do pagamento, a situação eleitoral é atualizada automaticamente e as restrições são suspensas.

Como se preparar para as próximas eleições

Para não perder os prazos nas futuras votações, como as Eleições Gerais de 2026, é importante conhecer o processo de justificativa online. O procedimento pode ser realizado no dia da votação (caso esteja fora de seu domicílio eleitoral) ou em até 60 dias após cada turno. O passo a passo geralmente é:

Acesse o aplicativo e-Título ou o Sistema Justifica no site do TSE e preencha seus dados pessoais. Selecione a eleição em que você não votou e descreva o motivo que impediu seu comparecimento. Anexe um documento que comprove sua alegação (atestado médico, comprovante de viagem etc.). Este passo é obrigatório para justificativas pós-eleição. Após o envio, um juiz da sua zona eleitoral analisará o pedido, e a resposta será comunicada pela própria plataforma. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.