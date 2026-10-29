Positively Languages é lançada, se expande com uma escola em Malta e inaugura novas instalações em Londres

A Positively Languages, empresa líder no setor de ensino de idiomas, revela hoje sua nova marca. Anteriormente conhecida como Kaplan Languages Group, empresa adquirida pela Inspirit Capital em maio de 2026, a Positively Languages também está ampliando seu portfólio com a inauguração de uma nova escola em Malta e de novas instalações em Londres.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028378676/pt/

Positively Languages, formerly known as Kaplan Languages Group, has taught English, French and German to more than one million students from 140 countries over the past 20 years.

O novo nome da marca, “Positively Languages”, baseia-se no princípio de que “a experiência leva você adiante”, o que constitui a espinha dorsal do crescimento futuro da Empresa: novos produtos baseados em experiências e novas escolas no coração de importantes centros culturais.

A Positively Languages também tem o prazer de anunciar a inauguração de uma nova escola na ilha mediterrânea de Malta, conhecida como Positively Languages Malta e localizada no coração de Saint Julian’s, logo ao norte da capital, Valeta. Essa nova escola será uma das maiores da ilha, com mais de 25 salas de aula, e funcionará no local anteriormente ocupado pelo EC Group. A escola oferecerá aos alunos a oportunidade de combinar o aprendizado de inglês de alta qualidade a uma experiência internacional inesquecível.

Na mesma semana, a Positively Languages inaugurou novas instalações em Londres, no número 4 da Bloomsbury Place, ao lado de sua escola já existente no número 5 da Bloomsbury Place. A escola conta com oito salas de aula de última geração, que se somam às sete salas já em funcionamento no número 5, e atenderá à crescente demanda pelo aprendizado da língua inglesa no coração de Londres.

William Wellesley, presidente executivo da Positively Languages, afirmou: “Estamos entusiasmados com o lançamento da Positively Languages e, na mesma semana, com a inauguração de uma nova escola em Malta, que continua sendo um dos destinos mais procurados para aprender inglês, e de novas instalações em Bloomsbury Place, em Londres. Isso acontece em um momento empolgante para o nosso recém-formado Positively Languages Group. Nossa ambição é oferecer ensino de excelência, destinos memoráveis e experiências transformadoras.”

Sobre a Positively Languages:

Em maio de 2026, a Inspirit Capital adquiriu a Positively Languages, anteriormente conhecida como Kaplan Languages ??Group (Kaplan International Languages). Trata-se de uma instituição internacional de ensino de idiomas que ajuda os alunos a desenvolverem habilidades e confiança para se comunicarem com o mundo. Com mais de 20 anos de experiência, oferece cursos de inglês, francês e alemão para estudantes de todas as idades em alguns dos destinos mais fascinantes do mundo.

https://positivelylanguages.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Positivelylanguages.com

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Assessoria de imprensa: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@positivelylanguages.com