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Positively Languages é lançada, se expande com uma escola em Malta e inaugura novas instalações em Londres

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Repórter
29/10/2026 20:33

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A Positively Languages, empresa líder no setor de ensino de idiomas, revela hoje sua nova marca. Anteriormente conhecida como Kaplan Languages Group, empresa adquirida pela Inspirit Capital em maio de 2026, a Positively Languages também está ampliando seu portfólio com a inauguração de uma nova escola em Malta e de novas instalações em Londres.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028378676/pt/

Positively Languages, formerly known as Kaplan Languages Group, has taught English, French and German to more than one million students from 140 countries over the past 20 years.

Positively Languages, formerly known as Kaplan Languages Group, has taught English, French and German to more than one million students from 140 countries over the past 20 years.

O novo nome da marca, “Positively Languages”, baseia-se no princípio de que “a experiência leva você adiante”, o que constitui a espinha dorsal do crescimento futuro da Empresa: novos produtos baseados em experiências e novas escolas no coração de importantes centros culturais.

A Positively Languages também tem o prazer de anunciar a inauguração de uma nova escola na ilha mediterrânea de Malta, conhecida como Positively Languages Malta e localizada no coração de Saint Julian’s, logo ao norte da capital, Valeta. Essa nova escola será uma das maiores da ilha, com mais de 25 salas de aula, e funcionará no local anteriormente ocupado pelo EC Group. A escola oferecerá aos alunos a oportunidade de combinar o aprendizado de inglês de alta qualidade a uma experiência internacional inesquecível.

Na mesma semana, a Positively Languages inaugurou novas instalações em Londres, no número 4 da Bloomsbury Place, ao lado de sua escola já existente no número 5 da Bloomsbury Place. A escola conta com oito salas de aula de última geração, que se somam às sete salas já em funcionamento no número 5, e atenderá à crescente demanda pelo aprendizado da língua inglesa no coração de Londres.

William Wellesley, presidente executivo da Positively Languages, afirmou: “Estamos entusiasmados com o lançamento da Positively Languages e, na mesma semana, com a inauguração de uma nova escola em Malta, que continua sendo um dos destinos mais procurados para aprender inglês, e de novas instalações em Bloomsbury Place, em Londres. Isso acontece em um momento empolgante para o nosso recém-formado Positively Languages Group. Nossa ambição é oferecer ensino de excelência, destinos memoráveis e experiências transformadoras.”

Sobre a Positively Languages:

Em maio de 2026, a Inspirit Capital adquiriu a Positively Languages, anteriormente conhecida como Kaplan Languages ??Group (Kaplan International Languages). Trata-se de uma instituição internacional de ensino de idiomas que ajuda os alunos a desenvolverem habilidades e confiança para se comunicarem com o mundo. Com mais de 20 anos de experiência, oferece cursos de inglês, francês e alemão para estudantes de todas as idades em alguns dos destinos mais fascinantes do mundo.

https://positivelylanguages.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Positivelylanguages.com

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Assessoria de imprensa: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@positivelylanguages.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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