Carta obtém autorização para atuar como administradora de fundos e agente de transferência em Luxemburgo

A Carta, uma plataforma conectada e um ecossistema nativo de IA para o setor de capital privado, anunciou hoje que recebeu autorização para atuar como Profissional Especializado do Setor Financeiro (PSF), sob supervisão da CSSF (Comissão de Supervisão do Setor Financeiro), em Luxemburgo. Essa autorização abrange cinco funções estatutárias: agente de registro, agente de domiciliação corporativa, serviços de constituição e gestão de empresas, agente administrativo do setor financeiro e agente de comunicação com clientes. Com isso, a Carta passa a oferecer, em sua plataforma, serviços licenciados de administração de fundos e agência de transferência, além de já atender gestores de fundos luxemburgueses.

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Luxemburgo é o segundo maior centro de fundos do mundo e abriga aproximadamente 5 mil entidades de fundos de investimento alternativos, que administram mais de 1 trilhão de euros em ativos. O país é também a jurisdição preferida de mais de mil gestores de fundos dos Estados Unidos e da região Ásia-Pacífico, responsáveis por estruturas paralelas ou de fundos alimentadores, que representam mais de US$ 333 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Para os gestores que operam nessas estruturas, a administração sempre significou fragmentação: sistemas distintos para cada jurisdição, relacionamentos diferentes para cada função e um grande esforço manual para fazer com que eles se comunicassem entre si.

A autorização da PSF complementa a oferta da empresa no país. Os clientes atuais da empresa com fundos paralelos ou alimentadores no país agora contam com um sistema de registro único para todas as jurisdições. Os gestores de fundos luxemburgueses que já utilizavam os recursos da plataforma da Carta agora podem integrar a administração de fundos e a agência de transferência no mesmo sistema. Os clientes de fundos no Luxemburgo têm acesso a um administrador local licenciado construído na mesma plataforma que lida com a contabilidade de fundos, o KYC e os fechamentos para clientes em todas as partes do mundo.

“É em Luxemburgo que o ERP voltado ao capital privado demonstra seu verdadeiro valor”, afirmou Yves Cheret, gerente autorizado da Carta. “Fundos paralelos, estruturas de fundos alimentadores, relatórios em múltiplas jurisdições e processos complexos de KYC: é exatamente nesse ambiente que ter todas as informações em um único sistema integrado de registro faz a diferença. Com essa autorização, completamos a oferta com uma plataforma licenciada e comprovada, que atende a um dos mercados mais exigentes do mundo, com o respaldo de uma equipe de especialistas em administração de fundos e de uma rede de parceiros locais de confiança.”

A Carta lançou um conjunto de recursos específicos para Luxemburgo que já estão em operação com esta autorização. O Lux Closings oferece suporte a fechamentos de fundos em conformidade com as normas para RAIF, SIF, SICAR e status regulatórios relacionados, para os tipos de entidades aplicáveis, como SCSp, SCS, SA, SCA e FCP. Um formulário unificado de KYC com acompanhamento do status em tempo real proporciona aos GPs visibilidade sobre a integração dos LPs diretamente na plataforma.

Os agentes de IA da Carta constituem a base de toda a plataforma e realizam a reconciliação de dados entre jurisdições, oferecendo uma trilha de auditoria completa. 90% das transações em dinheiro e 90% das solicitações de capital são processados automaticamente em até 24 horas. Todos os fluxos de trabalho assistidos por IA são verificados por pessoas e projetados para atender aos requisitos da CSSF, além de fornecerem a trilha de auditoria exigida pelo ambiente regulatório de Luxemburgo.

Quatro aquisições nos últimos 12 meses — LP Portfolio Analytics, Loan Operations, Carta CRM e Carta Law — ampliaram a plataforma, transformando-a em um pacote completo de ERP para mercados privados. Em Luxemburgo, a LP Portfolio Analytics proporciona aos sócios limitados uma visão abrangente de suas carteiras de fundos, o que é particularmente valioso em uma jurisdição que, por sua natureza, é um centro para investidores de fundos alimentadores. Já a Loan Operations amplia a plataforma ao consolidar o crédito privado como um segundo mercado-alvo para a administração de fundos, dentro da mesma licença PSF.

A Carta foi criada para se conectar ao amplo ecossistema financeiro de Luxemburgo. Em parceria com bancos depositários já consolidados e outros prestadores de serviços em que os gestores de fundos confiam, a Carta reúne essas relações em uma única plataforma, proporcionando a todas as partes a mesma visão dos mesmos dados.

Sobre a Carta

A Carta é a plataforma conectada e o ecossistema nativo de IA para o capital privado. Criada para substituir ferramentas fragmentadas por um único sistema de registro, ela reúne o software, os serviços e a infraestrutura jurídica utilizados por fundadores para gerenciar participações acionárias, por gestores de fundos para realizar tarefas administrativas e de relatórios, e por equipes jurídicas para fechar transações. Com a confiança de 55 mil empresas, 1,8 milhão de acionistas em mais de 160 países e 10 mil fundos e SPVs, que representam US$ 250 bilhões em ativos sob gestão, a Carta está transformando a forma como o capital privado opera. A empresa é reconhecida pelas revistas Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. e Great Places to Work.

Número de autorização: 10199274/0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261012102517/pt/

Assessoria de Imprensa:

Madeline Perry

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madeline.perry@carta.com