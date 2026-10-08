Chiesi é eleita uma das melhores empresas para trabalhar

A Chiesi Brasil, biofarmacêutica que pesquisa, desenvolve e comercializa soluções inovadoras em saúde respiratória, doenças raras e cuidados especializados, acaba de alcançar um marco inédito em sua trajetória: pela primeira vez, integra o ranking das 175 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, do Great Place To Work (GPTW).

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A entrada na seleta lista das melhores empresas para trabalhar do país consolida um ano histórico para a companhia, que em 2026 também celebra cinco décadas de atuação no mercado brasileiro. Esse reconhecimento se soma à conquista do 4º lugar no Ranking de Saúde 2026 do GPTW (categoria médias empresas).

O resultado reflete a percepção interna das equipes. Com uma participação superior a 95% na pesquisa de clima, 96% dos colaboradores declararam sentir orgulho de trabalhar na Chiesi Brasil, índice que supera a média do setor farmacêutico.

Para a empresa, a certificação valida práticas contínuas de gestão de pessoas voltadas para o futuro do trabalho, com destaque para:

Desenvolvimento interno: em 2026, 20% das vagas foram preenchidas por talentos da própria casa, impulsionadas por iniciativas como o job rotation, que aceleram carreiras de forma prática.

Diversidade & Inclusão: alcance da paridade de gênero em cargos de liderança, duplicação da contratação de profissionais com deficiência (PCD) e atuação de cinco grupos de afinidade.

Cultura de Escuta e Bem-estar: foco em liderança humanizada, segurança psicológica e ambientes flexíveis que promovem a saúde mental.



"Uma cultura organizacional forte é resultado das experiências que as pessoas vivem diariamente e da coerência entre o que a empresa acredita e o que pratica", destaca Elisangela Ranieri, diretora sênior de Recursos Humanos da Chiesi Brasil. "Essa conquista nasce da percepção da nossa gente e reforça nossa responsabilidade de continuar evoluindo e cocriando uma experiência de trabalho humana e sustentável."

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Com os reconhecimentos recentes, a Chiesi Brasil reafirma a sua missão de ampliar o acesso à inovação em saúde e o seu compromisso genuíno de valorizar e desenvolver as pessoas que fazem essa história acontecer todos os dias.