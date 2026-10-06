Grupo Escalada é eleito melhor consultoria do Mercado Livre em 2026

Uma consultoria de Campinas (SP), especializada na capacitação de pequenos e médios empreendedores do comércio eletrônico, foi reconhecida pelo Mercado Livre como a melhor do país em 2026. O Grupo Escalada recebeu o prêmio de Melhor Consultoria Oficial durante o Mercado Livre Experience, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo.

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A escolha considerou critérios estabelecidos pela plataforma, como crescimento do volume bruto de mercadorias, indicador conhecido como TGMV, número de clientes atendidos e nível de satisfação medido por pesquisas individuais de NPS.

Fundada por Dhiego Rosa em julho de 2020, a empresa atende atualmente mais de 1.200 vendedores em sua mentoria oficial e cerca de 600 empresários em programas de assessoria. O curso on-line Escalada Ecom, outra frente do grupo, reúne mais de 40 mil alunos.

De 16 para 80 profissionais

O Grupo Escalada atravessou um período de expansão acelerada nos últimos três anos. A equipe, formada por 16 pessoas em 2023, passou a reunir aproximadamente 80 profissionais nas áreas de mentoria, atendimento, vendas e marketing. No mesmo período, o número acumulado de CNPJs atendidos saltou de 230 para mais de 6 mil.

A ampliação também alcançou o portfólio. Além da atuação voltada ao Mercado Livre, a empresa desenvolveu consultorias e mentorias para vendedores que operam na Shopee, TikTok Shop e Amazon.

O grupo reúne ainda a Lauben Sourcing, importadora que fornece mercadorias aos clientes, e o Metrify, software destinado à gestão de operações dentro do Mercado Livre.

Entre as empresas que já participaram de seus programas estão Paramount Plásticos, Droga Clara e Grupo Rigarr. A carteira também inclui empreendedores que estão abrindo o primeiro CNPJ ou ainda procurando um produto para começar a vender.

"Boa parte dos nossos clientes começa do zero, apenas com vontade de empreender. O nosso trabalho é oferecer método para que o pequeno vendedor consiga estruturar uma empresa de verdade. O prêmio representa o reconhecimento de que esse modelo funciona", afirma Dhiego Rosa, fundador e CEO do Grupo Escalada.

Crescimento sem promessas imediatas

Dhiego Rosa começou a vender no Mercado Livre em 2013, sete anos antes de fundar a consultoria. A primeira experiência surgiu com uma antiga máquina de solda do pai e um pedaço de tubo de aço, utilizados na produção de uma barra fixa de parede.

Posteriormente, criou marcas próprias nos segmentos fitness e de suplementos, consolidou as operações na plataforma e vendeu os negócios. Atualmente, concentra sua atuação no Grupo Escalada, avaliado em mais de R$ 100 milhões no levantamento mais recente da empresa.

Com 781 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, o empresário adotou um discurso contrário às promessas de enriquecimento rápido que se tornaram comuns no mercado digital.

"Foram anos até chegar ao primeiro grande resultado. Não ensino ninguém a ficar rico em 90 dias, porque isso não existe. Ensino a construir um negócio com método e no tempo certo. Quem tem pressa normalmente para no meio do caminho", diz.

Segundo dados internos do grupo, a maior parte da audiência de Dhiego Rosa tem entre 31 e 40 anos e 62% têm filhos. A busca por segurança financeira e melhores condições para a família aparece entre as principais motivações desse público.

"Meu cliente não quer apenas um carro na garagem para publicar uma foto. Ele quer conseguir pagar a escola dos filhos sem passar aperto. Isso muda completamente a maneira como ensinamos", afirma o empresário, que é casado e pai de quatro filhos.

Margem antes do faturamento

A metodologia utilizada pela consultoria recebeu o nome de E.L.E., sigla para Enxuto, Lucrativo e Escalável. A proposta é priorizar organização, margem e sustentabilidade financeira antes de acelerar o volume de vendas.

De acordo com Dhiego Rosa, um dos problemas mais recorrentes entre os vendedores atendidos é a distância entre faturamento e lucro.

"Faturamento alto com lucro zero é uma das doenças mais comuns do e-commerce brasileiro. O vendedor olha para o valor bruto, publica o resultado, mas percebe no fim do mês que não sobrou dinheiro. Essa é uma das primeiras questões que corrigimos".

Após o reconhecimento do Mercado Livre, o Grupo Escalada pretende ampliar a equipe e a capacidade de atendimento. "O prêmio é um ponto de chegada para o time, mas também um ponto de partida para a empresa. Temos mais de 1.200 clientes ativos esperando que continuemos sendo a melhor consultoria. Isso representa mais responsabilidade do que troféu", conclui Dhiego Rosa.

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YouTube - https://www.youtube.com/dhiegorosa

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