Carro capota, cai em ribanceira e três pessoas ficam feridas em MG

Um carro capotou e caiu de uma ribanceira, na madrugada deste sábado (10/10), na MGC-120, altura de Itabira, Região Central de Minas Gerais. O veículo seguia sentido Santa Maria de Itabira e levava um homem, uma mulher e uma criança.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Itabira foi acionado por volta das 4h54. Segundo a corporação, as três vítimas já tinham conseguido sair do carro quando a equipe chegou ao local do acidente e esperavam ser socorridas no acostamento da rodovia.

Junto com a equipe do SAMU, os bombeiros atenderam as vítimas no local do acidente e, depois dos procedimentos protocolares, elas foram imobilizadas e levadas à unidade de saúde do município de Ferros (MG).

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De acordo com o CBMMG, após o atendimento, a Polícia Militar foi acionada para os demais procedimentos.

