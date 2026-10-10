Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE NA ESTRADA

Carro capota, cai em ribanceira e três pessoas ficam feridas em MG

Veículo seguia sentido Santa Maria de Itabira; as três vítimas foram encaminhadas à unidade de saúde de Ferros (MG)

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
10/10/2026 14:15 - atualizado em 10/10/2026 17:40

compartilhe

×
Carro capotou e deixou três vítimas na MGC-120
Carro capotou e deixou três vítimas na MGC-120 crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/Divulgação

Um carro capotou e caiu de uma ribanceira, na madrugada deste sábado (10/10), na MGC-120, altura de Itabira, Região Central de Minas Gerais. O veículo seguia sentido Santa Maria de Itabira e levava um homem, uma mulher e uma criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros Militar de Itabira foi acionado por volta das 4h54. Segundo a corporação, as três vítimas já tinham conseguido sair do carro quando a equipe chegou ao local do acidente e esperavam ser socorridas no acostamento da rodovia.

Junto com a equipe do SAMU, os bombeiros atenderam as vítimas no local do acidente e, depois dos procedimentos protocolares, elas foram imobilizadas e levadas à unidade de saúde do município de Ferros (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o CBMMG, após o atendimento, a Polícia Militar foi acionada para os demais procedimentos.

Tópicos relacionados:

acidente br capotamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay