Brasileiros voltam a cozinhar em casa e buscam orientação

O prato feito ficou mais caro, e o brasileiro respondeu indo para cozinha. O Índice de Consumo em Restaurantes, elaborado pela Alelo em parceria com a Fipe, mostra que o ticket médio em restaurantes, lanchonetes e padarias subiu 13,8% nos doze meses até agosto de 2026, enquanto o número de refeições feitas fora de casa caiu 6,6% no mesmo período. Pesquisa da Neogrid com a Opinion Box, feita com mais de 1,2 mil responsáveis pelas compras da casa, aponta que 40% pretendem cozinhar mais e pedir menos delivery ao longo do ano.



O dinheiro pesa, mas outros levantamentos mostram que a mudança tem mais de um motivo. Na pesquisa da GALUNION, consultoria de alimentação fora do lar, 35% dos consumidores disseram levar marmita ou preparar mais refeições em casa. Entre os que levam marmita, 62% falaram em economia e 60% em comer de forma mais saudável, praticamente empatados.

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E no Relatório Mundial da Felicidade 2025, publicado pela Universidade de Oxford com a Gallup, um estudo do Grupo Ajinomoto encontrou 64% dos brasileiros dizendo sentir prazer em cozinhar, acima da média global. "O Relatório Mundial da Felicidade reforça que o ato de cozinhar e comer juntos trazem uma série de benefícios", afirmou Adriana Moucherek, diretora de comunicação da Ajinomoto do Brasil, na divulgação do estudo.



O incentivo também vem do poder público. Na versão em dez passos do Guia Alimentar para a População Brasileira, divulgada pelo Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Universidade de São Paulo, cozinhar aparece como recomendação direta: "Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas."



Mais gente na cozinha, todos os dias



Lucas Maia, sócio-fundador da LUMAI, marca brasileira de utilidades domésticas, diz que a mudança aparece no jeito de comprar. "Antes as pessoas pesquisavam menos e iam mais pelo preço, só para resolver o problema. Isso tem mudado. O pessoal percebeu que o barato acaba saindo caro, porque o utensílio se degrada rápido e ainda atrapalha muito no uso. Hoje as pessoas pesquisam mais e procuram um melhor custo-benefício. Acho isso bom, o brasileiro está ficando mais exigente. Quem oferece coisa ruim, vai diminuindo a peça até parecer item de criança para conseguir vender mais barato e acaba ficando pra trás."



Um levantamento interno da LUMAI com 2,3 mil clientes de diferentes regiões do país, feito entre maio de 2024 e agosto de 2026, vai na mesma direção. Perguntados sobre o que gostariam de encontrar na loja, 72% das pessoas marcaram utensílios de cozinha, a categoria mais citada, à frente de organizadores para casa, com 64%. O mesmo levantamento mostra que 85% desses clientes moram com pelo menos mais uma pessoa, ou seja, a cozinha deles serve mais de um prato por refeição.



As dúvidas que mais aparecem



Quem passa a cozinhar com frequência costuma esbarrar nas mesmas perguntas, e boa parte delas hoje vai parar no Google ou num assistente de inteligência artificial antes de chegar à loja. Estas estão entre as mais comuns.



O que não pode faltar numa cozinha para quem está começando?



Menos do que parece. Uma panela média, uma frigideira, uma faca do chef bem afiada, uma tábua e um conjunto básico de utensílios para mexer e virar alimentos dão conta da maior parte das receitas do dia a dia. Para quem está montando do zero, comprar os utensílios em kit costuma sair mais em conta do que peça por peça. O resto pode vir aos poucos, conforme a rotina mostra o que está faltando.



Utensílio de inox risca panela antiaderente?



Risca, e esse é um dos motivos mais comuns de a panela antiaderente estragar antes do tempo esperado. Para esse tipo de panela, o indicado é silicone ou bambu. O inox fica reservado para as panelas de aço e de ferro, que aguentam o atrito.



Silicone aguenta calor? É seguro usar na frigideira?



O silicone próprio para uso culinário aguenta temperaturas altas e é considerado estável em contato com alimentos, desde que usado dentro da faixa indicada pelo fabricante. A diferença está na procedência, e Maia faz um alerta. "Hoje o mercado está cheio de utensílio de silicone de baixa qualidade. Muita peça não aguenta a temperatura da panela e derrete na comida, e algumas vão soltando partículas com o uso. De vez em quando, aparece alguém no TikTok mostrando a espátula deformada e reclamando. Por isso precisa tomar cuidado com o que leva para cozinha, porque esse utensílio encosta no que a família vai comer."



Pote de vidro ou de plástico para marmita?



O vidro não pega cheiro nem a cor do molho de tomate e pode ir ao micro-ondas sem a tampa. O plástico ganha na leveza para carregar na bolsa. Uma solução comum é usar os dois, vidro para guardar na geladeira e plástico pro transporte. E para quem prepara os legumes da semana de uma vez, uma tigela de inox com tampa e disco ralador permite ralar a cenoura direto no recipiente e armazená-la ali mesmo, sem sujar outra vasilha.



Como saber se uma marca de utensílios de cozinha é confiável?



Utensílios de cozinha são produtos que devem durar anos, por isso a reputação da marca é tão importante quanto o preço. Vale procurar marca com tempo de mercado e histórico de clientes satisfeitos, e conferir se ela oferece garantia de verdade contra defeito de fabricação. Uma garantia longa pode ser um indicativo de confiança no produto, embora não seja suficiente, por si só, para comprovar sua qualidade.

Foi com esse tipo de compromisso que marcas brasileiras como a LUMAI ganharam espaço. No mercado desde 2020, a marca processa hoje mais de 30 mil pedidos por mês e oferece cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação em todos os produtos, segundo as condições publicadas no site lumaistore.com.br. O catálogo inclui produtos em bambu, silicone e aço inoxidável, desde kits de utensílios de cozinha até potes de vidro para armazenar refeições.



"Quem cozinha todo dia descobre rápido o que presta, porque usa toda hora", diz Maia. "Se a peça não aguenta, a pessoa não volta naquela marca e ainda conta para os outros."

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Com mais refeições preparadas em casa, a escolha dos utensílios passa a considerar o uso frequente, a facilidade de limpeza e a adequação a cada tarefa. Para as marcas do setor, o desafio é corresponder a essa exigência na prática: oferecer produtos que funcionem na rotina e informações claras para orientar a compra.