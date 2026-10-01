34% dos consumidores globais dizem que estão piores financeiramente do que há um ano à medida que as famílias se adaptam a uma nova era de incerteza permanente, descobriu a NIQ

Dado que um terço (34%) dos consumidores globais afirmaram que estão financeiramente piores do que um ano atrás, e outro terço (30%) disse que estão financeiramente melhor, os consumidores já não estão mais esperando que as condições econômicas melhorem. Ao redor do mundo, as famílias estão se adaptando a um futuro onde a volatilidade permanece uma realidade persistente, criando resultados financeiros, prioridades de gastos e caminhos para o crescimento cada vez mais diferentes.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930078057/pt/

NIQ's Consumer Outlook: Guide to 2027

Esses achados são oriundos da mais recente pesquisa global da NielsenIQ (NYSE: NIQ), Perspectiva sobre o consumidor, realizada com mais de 21.000 participantes de 31 países, combinada com a medição da NIQ do comportamento de compra no mundo real. A pesquisa revela que a incerteza econômica não é mais uma disrupção temporária, mas uma característica marcante de como os consumidores tomam decisões.

Os achados incluem:

34% dos consumidores globais afirmam que estão financeiramente piores do que um ano atrás, enquanto 30% dos consumidores afirmam que estão financeiramente melhores

77% dos consumidores que estão passando por desafios financeiros culpam o aumento dos custos de vida por piorar sua situação financeira

Mais de US$ 23 bilhões em participação no valor mudaram dos produtos de bens de consumo a uma faixa preço padrão para alternativas de baixo custo e premium

34% dos compradores globais afirmam que a qualidade e o desempenho são os principais determinantes no que diz respeito a se uma compra vale a pena

Uma cesta que custava US$ 100 em 2024 agora custa aproximadamente US$ 105 globalmente

A pesquisa revela uma crescente divisão entre os consumidores; à medida que as famílias navegam pelos custos em ascensão, mudanças nas prioridades e circunstâncias financeiras desiguais, elas estão ficando mais deliberadas quanto ao que compram, por que compram e quais marcas escolhem. Mas isso não é apenas uma história de consumidores migrando para opções mais baratas: os dados da NIQ analisados mostram que os gastos passaram de produtos convencionais a alternativas de baixo custo e premium, visto que os consumidores buscam produtos que justificam claramente as economias que oferecem ou o preço elevado que impõem.

"A história mais importante não é que os consumidores estão sob pressão; é que eles estão respondendo a essa pressão de maneiras fundamentalmente diferentes", afirmou Lauren Fernandes, vice-presidente de conteúdo global da NIQ. "A próxima fase do crescimento do consumidor será moldada menos pelo consumidor médio e mais por realidades de gastos cada vez mais diferentes. Em muitos mercados, estamos vendo os consumidores gravitar por economias mais significativas de dinheiro ou produtos mais caros, criando pressão no meio do mercado e forçando as marcas a serem mais claras sobre onde elas competem e por que elas são importantes".

Os achados sugerem que a polarização econômica não é mais simplesmente um fenômeno econômico. Está cada vez mais visível dentro do comportamento do consumidor analisado, das intenções de gastos e da própria estrutura do mercado. À medida que o crescimento se concentra nos segmentos de baixo custo e premium, as organizações precisarão de um entendimento com mais nuance sobre de onde está vindo a demanda, quais consumidores a estão impulsionando e como essas dinâmicas diferem de um mercado a outro. Para saber mais, acesse niq.com/consumer-outlook-2027.

Perguntas frequentes

P: O que é o "Perspectiva sobre o consumidor: guia para 2027"?

R: O "Perspectiva sobre o consumidor: guia para 2027" é o mais recente relatório global de liderança de pensamento da NIQ que explora como os consumidores estão se adaptando a uma incerteza econômica contínua, alterando as prioridades dos gastos e mudando os comportamentos de compra. O relatório combina os dados da pesquisa global da NIQ sobre os consumidores com o comportamento detalhado de compra no varejo para identificar as tendências emergentes que estão moldando os mercados de consumo em todo o mundo.

P: Como a pesquisa foi conduzida?

R: Os achados são baseados na pesquisa global "Perspectiva sobre o consumidor" da NIQ, realizada com mais de 21.000 consumidores em 31 países e combinada com a medição da NIQ do comportamento de compra no mundo real em mercados varejistas globais.

P: O que significa a migração de US$ 23 bilhões para longe dos produtos a preço intermediário?

R: A análise da NIQ descobriu que os consumidores estão cada vez mais passando de produtos de consumo embalados a preços tradicionalmente padrão para opções de baixo custo que ajudam a otimizar o orçamento ou produtos premium que oferecem qualidade, desempenho e outros benefícios percebidos que justificam o preço maior.

P: Os consumidores estão optando por produtos mais baratos simplesmente por causa da inflação?

R: Não. A pesquisa sugere uma tendência com mais nuance. Enquanto alguns consumidores estão buscando economias e valor, outros seguem gastando em produtos premium que acreditam que vale o custo adicional. Isso cria uma polarização crescente nos padrões de gastos em muitas categorias.

P: O que está impulsionando a crescente divisão entre os consumidores?

R: Os consumidores estão vivenciando as condições econômicas de forma diferente. O aumento nos custos de vida, as diferenças na renda, os níveis variáveis de resiliência financeira e as mudanças nas prioridades pessoais estão contribuindo para diferentes comportamentos de gastos e resultados financeiros.

P: O que isso significa para as marcas e para os varejistas?

R: As marcas e os varejistas podem precisam ir além de uma estratégia que se adeque a todos. Entender quais segmentos de consumo estão impulsionando o crescimento, como as prioridades de gastos mudam e como os consumidores percebem valor pode ajudar as organizações a melhor posicionar os produtos e os investimentos de marketing.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

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Declaração prospectiva

Este comunicado à imprensa sobre o "Perspectiva sobre o consumidor: guia para 2027" pode conter declarações prospectivas sobre os comportamentos previstos do consumidor, as tendências de mercado e os desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem as expectativas e projeções atuais baseadas nos dados disponíveis, padrões históricos e várias premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões similares têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas.

Estas declarações não constituem garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

NIQ-Geral

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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