Rio das Ostras Instrumental 2026 promove shows gratuitos

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, amplia sua vocação como destino cultural com o lançamento da temporada 2026 do Rio das Ostras Instrumental. Pela primeira vez apresentado pela Petrobras, o projeto levará quatro shows gratuitos de música instrumental a Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro, nos dias 10 de outubro, 21 de novembro, 5 e 12 de dezembro, sempre a partir das 16h.

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Apresentado pela Petrobras, o Instrumental 2026 marca uma nova etapa do projeto e as edições de outubro e novembro foram programadas em finais de semana próximos aos feriados nacionais de Nossa Senhora Aparecida e da Consciência Negra, períodos tradicionalmente associados ao aumento da circulação de pessoas na cidade. Já os dois últimos shows, que acontecem em dezembro, já fazem parte da programação da alta temporada na Cidade.

SHOWS DE ABERTURA - A primeira edição do Rio das Ostras Instrumental 2026, que acontece dia 10 de outubro, a partir das 16h, será marcada pela celebração especial dos 50 anos de carreira de Victor Biglione.

Nascido na Argentina e radicado no Brasil desde a juventude, Biglione construiu, ao longo de cinco décadas, uma trajetória ligada a diferentes momentos e movimentos da música nacional.

Seu currículo inclui trabalhos com nomes como Gal Costa, Cássia Eller, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Marcos Valle, Jane Duboc e Zé Renato, além de passagens por grupos históricos como A Cor do Som e Som Imaginário.

Com mais de 35 álbuns solo e mais de 30 trilhas sonoras para cinema, Biglione coleciona premiações como Grammys, Kikitos e outros reconhecimentos nacionais e internacionais.

Para a abertura do projeto, Victor Biglione se apresenta ao lado do pianista, cantor e compositor Marcos Ariel, seu parceiro musical há mais de três décadas e contará ainda com participações especiais da cantora Barbara Mendes e do baterista Helbe Machado.

O show homenageia dois nomes fundamentais para a projeção internacional da música brasileira e reúne clássicos que atravessaram gerações, como “Mais Que Nada”, “The Look of Love”, “Casa Forte”, “Águas de Março”, “Desafinado” e “Samba do Avião”.

Abrindo o show principal, o músico Gabriel Silva fará uma apresentação que dialoga com a diversidade da música e suas múltiplas influências, representando também a conexão do projeto com a cena musical da região.

MEMÓRIAS DE UM ARTISTA - A programação de abertura da temporada 2026 não ficará restrita ao palco. A exposição “Victor Biglione – 50 Anos de Música”, que reúne cerca de 150 itens e conta a história da carreira do artista, ocupará a Casa de Cultura Bento Costa Júnior durante todo o fim de semana, de 10 a 12 de outubro, com visitação gratuita das 13h às 17h.

O público poderá conhecer instrumentos utilizados em gravações, fotografias ao lado de grandes nomes da MPB, registros de turnês internacionais e uma coleção de premiações, incluindo Kikitos e Grammy. Além disso, os visitantes poderão encontrar Victor Biglione, que passará o fim de semana em Rio das Ostras.

O Rio das Ostras Instrumental 2026 é uma realização da Fundação de Cultura e Prefeitura de Rio das Ostras e conta com a apresentação da Petrobras. A produção é da Azul Produções com apoio da Like Produtora.

Rio das Ostras Instrumental 2026 – 1ª edição

Shows de Victor Biglione e Gabriel Silva

10 de outubro – a partir das 16h

Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro de Rio das Ostras – RJ

Entrada gratuita

Classificação livre

Exposição “Victor Biglione – 50 Anos de Música”

De 10 a 12 de outubro

Casa de Cultura Bento Costa Júnior (Rua Bento Costa Júnior, 70 – Centro)

Visitação gratuita das 13h às 17h

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Classificação livre

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