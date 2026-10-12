Polícia investiga assédio sexual envolvendo robô com bigode e corrente

A polícia alemã investiga o uso de um robô em um suposto caso de assédio sexual na cidade de Cologne. De acordo com as autoridades, o humanóide era controlado por dois jovens que teriam transmitido as imagens do abuso nas redes sociais, no domingo (11/10).

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O caso ocorreu em uma lanchonete, quando o robô supostamente se aproximou de uma adolescente, agarrando-a e fazendo movimentos obscenos contra a vítima. A máquina, de cerca de um metro de altura e vestida com um bigode falso e corrente de ouro, era controlada por outro adolescente de 16 anos e um amigo, de 19.

A polícia foi acionada e encontrou o robô, apelidado de Ahmed pelos donos, no porta malas do carro conduzido pelos dois jovens. Eles estariam filmando o assédio e transmitindo ao vivo na internet, enquanto comentavam a cena.

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O robô e os celulares dos suspeitos foram confiscados e a polícia alemã investiga se o dispositivo teve os movimentos controlados deliberadamente durante o incidente.