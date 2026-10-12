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ABUSO

Polícia investiga assédio sexual envolvendo robô com bigode e corrente

Dispositivo humanóide era controlado por adolescentes, que transmitiam as cenas nas redes sociais

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
12/10/2026 19:33 - atualizado em 12/10/2026 19:39

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Policia alemã investiga uso de robô em caso de assédio
A máquina tinha cerca de um metro de altura e era chamada de Ahmed pelos donos crédito: COLOGNE POLICE/X

A polícia alemã investiga o uso de um robô em um suposto caso de assédio sexual na cidade de Cologne. De acordo com as autoridades, o humanóide era controlado por dois jovens que teriam transmitido as imagens do abuso nas redes sociais, no domingo (11/10). 

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O caso ocorreu em uma lanchonete, quando o robô supostamente se aproximou de uma adolescente, agarrando-a e fazendo movimentos obscenos contra a vítima. A máquina, de cerca de um metro de altura e vestida com um bigode falso e corrente de ouro, era controlada por outro adolescente de 16 anos e um amigo, de 19.

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A polícia foi acionada e encontrou o robô, apelidado de Ahmed pelos donos, no porta malas do carro conduzido pelos dois jovens. Eles estariam filmando o assédio e transmitindo ao vivo na internet, enquanto comentavam a cena. 

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O robô e os celulares dos suspeitos foram confiscados e a polícia alemã investiga se o dispositivo teve os movimentos controlados deliberadamente durante o incidente.

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