Michael Sullivan e Alma Djem renovam "Me Dê Motivo" em versão reggae

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Autor de alguns dos grandes clássicos da música brasileira, Michael Sullivan acaba de levar “Me Dê Motivo” para o universo do reggae em parceria com o Alma Djem. Escrita por Sullivan e Paulo Massadas e eternizada por Tim Maia em 1983, a canção ganha uma nova versão com os vocais do compositor e de Marcelo Mira, além de arranjo e produção de William Magalhães.

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A faixa chega acompanhada de um videoclipe gravado no estúdio de Michael Sullivan, no Rio de Janeiro, sob direção de Rafa Andrade e produção da Zal Creator. Mais do que uma regravação, o encontro propõe uma nova camada sonora para uma obra que permanece presente no imaginário da música popular brasileira.

A história da parceria começou antes da escolha de “Me Dê Motivo”. Marcelo Mira, vocalista e compositor do Alma Djem, tinha o desejo de escrever com Sullivan e chegou até ele por meio de Edison Coelho. A conexão resultou em uma viagem de Mira ao Rio para uma série de composições no estúdio do artista.

Desses encontros surgiram cinco músicas inéditas. Uma delas, “Passarinho”, já foi registrada pelo Alma Djem no especial Acústico em São Paulo, lançado em 2025. Em meio às novas criações e às referências que os dois artistas compartilhavam, Sullivan retomou “Me Dê Motivo” ao violão e sugeriu que a banda a conduzisse para o reggae.

O Alma Djem aceitou, mas fez um pedido decisivo: a releitura só seria gravada se Michael Sullivan participasse também como intérprete.

“Entre um café, um bolo e muito reggae, recebi o Alma Djem na minha casa — ou melhor, no meu estúdio. Quando ouvi ‘Me Dê Motivo’, percebi que a canção podia ganhar uma nova vida no reggae. A música precisa evoluir, encontrar outros caminhos e continuar fazendo sentido para novas gerações. Foi um privilégio gravar essa versão e dividir os vocais com o Alma Djem”, afirma Michael Sullivan.

A canção foi o primeiro grande sucesso da parceria entre Sullivan e Massadas, dupla que também assina obras como “Whisky a Go-Go”, “Um Dia de Domingo”, “Deslizes”, “Amor Perfeito”, “Meu Ciúme”, “Estranha Loucura”, “Joga Fora” e “Lua de Cristal”. Ao longo da carreira, Sullivan teve composições gravadas por nomes como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Alcione, Roupa Nova, Fafá de Belém, Sandra de Sá, Joanna, Xuxa e Ivete Sangalo.

“Cresci ouvindo a música dos anos 1980 e 1990; Sullivan e Massadas fazem parte da formação do meu DNA artístico. Quando ele sugeriu a regravação de ‘Me Dê Motivo’ em reggae e ainda topou participar, percebi que seria um marco na trajetória do Alma Djem. É uma grande responsabilidade, mas nada se compara à alegria de ter o Sullivan endossando e participando dessa releitura”, diz Marcelo Mira.

O arranjo de William Magalhães, líder da Banda Black Rio, aproxima a força melódica original de uma condução marcada pela pulsação do reggae. O produtor, arranjador e multi-instrumentista já dirigiu musicalmente artistas como Gilberto Gil e Marina Lima e também assinou o arranjo de “Dois”, composição de Sullivan gravada por Paulo Ricardo.

Criado em Brasília, o Alma Djem é uma presença constante no reggae brasileiro desde o fim dos anos 1990. Liderado por Marcelo Mira, o grupo transita entre reggae, pop, rock e música brasileira e vive uma nova fase de circulação com “Estrela” nas rádios e o especial Acústico em São Paulo, que reuniu 30 canções e participações de Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67 e Roberta Campos.

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