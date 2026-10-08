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Tabernas: deserto europeu abrigou faroeste de Hollywood e lembra cenários alienígenas
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Situado na província de Almería, o Deserto das Tabernas é considerado o único deserto oficial da Europa e sua extensão cobre por volta de 280 quilômetros quadrados de terreno árido e fascinante. A baixa pluviosidade e o clima semiárido moldam sua paisagem peculiar em um contraste marcante com o restante verdejante da Espanha. Foto: MdeVicente - wikimedia commons
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O deserto apresenta verões escaldantes e invernos suaves, com chuvas raríssimas. A insolação intensa cria sombras dramáticas sobre os canions e colinas. Além disso, o clima é um dos fatores que o tornaram cenário perfeito para filmes. Foto: Juanjo Salvador wikimedia commons
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Montes argilosos acinzentados e vales estreitos lembram superfícies extraterrestres. As formações geológicas revelam um cenário surreal, quase lunar, e o contraste entre o solo cinzento e o céu azul hipnotiza o olhar. É como um chamado para aventuras em mundos distantes. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano wikimedia commons
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O Deserto das Tabernas foi palco de vários filmes de faroeste. Entre eles estão produções clássicas como "Por um Punhado de Dólares" e "O Bom, o Mau e o Feio" (foto), que aproveitaram sua paisagem árida e singular. A semelhança com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro ícone do cinema mundial. Foto: Nick - wikimedia commons
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Para as filmagens, foram construídas vilas de faroeste que ainda existem. Hoje, esses cenários viraram atrações turísticas abertas ao público, que, por sua vez, pode caminhar por saloons, prisões e praças típicas do Oeste. É como entrar em um filme clássico de Clint Eastwood. Foto: Jaime Cantero Dole - wikimedia
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Apesar da aridez, o deserto abriga fauna e flora adaptadas. Plantas xerófitas sobrevivem com pouquíssima água, e répteis e aves encontram refúgio entre as formações rochosas. É um ecossistema discreto, mas cheio de vida resistente. Foto: Fabio Alessandro Locati - wikimedia commons
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O solo argiloso e as erosões criaram formas únicas ao longo dos séculos. As chuvas ocasionais esculpem ravinas e barrancos impressionantes. Assim, cada formação conta uma história de milhões de anos em um verdadeiro museu natural a céu aberto. Foto: Roy Luck - wikimedia commons
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A paisagem árida e acinzentada lembra missões espaciais. Não à toa, o deserto já foi usado como cenário para simulações científicas. Sua semelhança com Marte inspira estudos e projetos de exploração como um laboratório natural para se imaginar o futuro da humanidade. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano wikimedia commons
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As vilas cenográficas foram mantidas como parques temáticos, sendo que algumas delas abrigam museus dedicados à história do cinema. Assim, os visitantes podem explorar figurinos, armas e objetos originais das filmagens, desfrutando de uma experiência que une entretenimento e memória cultural. Foto: Schumi4ever wikimedia commons
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Símbolo da Andaluzia, o Deserto das Tabernas ostenta uma fama que ultrapassa fronteiras e inspira artistas. É lembrado como o “Hollywood europeu”, um verdadeiro patrimônio cultural que une natureza e cinema. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano wikimedia commons
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Além do cinema, o deserto fascina pelo Castillo de Tabernas. Trata-se de um castelo medieval situado no topo de uma colina, perto do município de Tabernas. Originalmente usado como uma fortaleza militar, mais tarde serviu como prisão e local de refúgio. Hoje, é uma atração turística popular, aberta ao público para explorar sua história e as vistas panorâmicas do deserto circundante. Foto: Araceli Merino - wikimedia commons