Cirurgias de catarata e facorrefrativa melhoram a visão

A dificuldade para ler de perto, que costuma aparecer por volta dos 40 anos, acompanha uma parcela expressiva da população mundial. De acordo com o relatório mundial sobre a visão da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2019, cerca de 1,8 bilhão de pessoas convivem com a presbiopia. Quando a condição se soma a outros erros refrativos, uma das alternativas avaliadas pela oftalmologia é a cirurgia facorrefrativa, que substitui o cristalino, lente natural do olho, por uma lente intraocular artificial.

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Também chamada de troca refrativa do cristalino (Refractive Lens Exchange, RLE), a cirurgia remove o cristalino natural, ainda que transparente, por meio da facoemulsificação e, em seguida, implanta uma lente intraocular de alta tecnologia. A explicação é do Dr. Danilo Boscoli, diretor administrativo do Visare Hospital de Olhos, em Presidente Prudente (SP).

“O princípio cirúrgico é semelhante ao utilizado na cirurgia de catarata. A diferença fundamental está na indicação: na facorrefrativa, o objetivo primário é refrativo e funcional, buscando corrigir ametropias e, principalmente em pacientes présbitas, reduzir a dependência de óculos”, afirma.

Segundo Boscoli, depois da retirada do cristalino, a lente intraocular (LIO) assume a função óptica responsável pelo foco, tanto para longe quanto para perto.

Por que operar antes da catarata

O diretor lembra que a catarata se caracteriza pela perda progressiva da transparência do cristalino, o que compromete a qualidade da visão. Antes de ficar opaca, porém, essa estrutura já sofre alterações ligadas ao envelhecimento, sobretudo à perda de elasticidade e à redução da capacidade de acomodação, processo que dá origem à presbiopia. “Por esse motivo, em pacientes criteriosamente selecionados, pode-se considerar a substituição do cristalino antes do desenvolvimento de uma catarata visualmente significativa”, observa.



As duas cirurgias compartilham as mesmas etapas técnicas: acesso por microincisões, capsulorrexe, facoemulsificação e aspiração do conteúdo do cristalino e, por fim, implante da lente intraocular. O que as separa é o propósito. “Na catarata, remove-se um cristalino opacificado que está comprometendo a visão. Na cirurgia facorrefrativa, substitui-se o cristalino, ainda transparente ou com alterações iniciais, com finalidade predominantemente refrativa”, resume Boscoli.



Perfil do paciente e exames

O tema ganha peso diante do envelhecimento da população brasileira, que somava mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o diretor do Visare, a indicação deve ser individualizada e costuma envolver pacientes presbitas, em geral a partir dos 50 anos, sobretudo quando há hipermetropia, miopia ou astigmatismo associados à perda da acomodação e ao desejo de deixar de depender dos óculos.

“Não existe, entretanto, uma idade isolada que determine a indicação”, pondera. A avaliação inclui refração e sua estabilidade, biometria óptica, topografia ou tomografia da córnea, superfície ocular, endotélio corneano, profundidade da câmara anterior, pressão intraocular, pupila, retina, mácula, nervo óptico e as características do próprio cristalino. “Também são fundamentais a profissão, atividades diárias, hábitos, necessidade de visão noturna e expectativa visual do paciente”, acrescenta.

Erros de visão corrigidos

A técnica pode corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo e ainda abordar, do ponto de vista funcional, a presbiopia, desde que a lente seja selecionada de forma adequada. De acordo com Boscoli, a previsibilidade do resultado depende da precisão da biometria, do cálculo correto da potência da lente, das características da córnea e da estabilidade dos exames pré-operatórios.

Lentes tóricas podem ser usadas para tratar o astigmatismo da córnea, enquanto modelos multifocais, trifocais ou de foco estendido (EDOF, na sigla em inglês) ampliam a faixa de visão funcional em diferentes distâncias. “É importante ressaltar que o objetivo deve ser reduzir a dependência dos óculos, e não prometer sua eliminação absoluta. Alguns pacientes ainda podem necessitar de correção óptica em raras situações”, alerta.

A escolha da lente

“A escolha da lente intraocular é uma das etapas mais importantes do planejamento. Não existe uma única lente intraocular (LIO) ideal para todos os pacientes”, afirma o diretor. Os tipos de lentes são definidos a partir das características anatômicas e ópticas do olho, relacionadas ao perfil visual de cada pessoa. “Um paciente que dirige frequentemente à noite, por exemplo, pode apresentar necessidades diferentes de alguém cuja prioridade seja leitura ou uso intenso de computador”, exemplifica.

Atividades físicas e esportivas também entram na análise. Segundo Boscoli, o hospital aplica um relatório pré-operatório, respondido pelo próprio paciente, para mapear essas necessidades. Ele explica que as lentes EDOF ampliam a profundidade de foco, ao passo que as trifocais distribuem a energia luminosa entre diferentes focos, o que permite maior independência dos óculos em várias distâncias.

“Por isso, a seleção adequada do paciente é tão importante quanto a escolha da própria lente intraocular”, frisa. O especialista acrescenta que existe variabilidade biológica entre os pacientes e que nenhum procedimento refrativo garante independência absoluta dos óculos, podendo haver ametropia residual ou necessidade de procedimentos complementares.

Fundado em 2004 em Presidente Prudente, o Visare Hospital de Olhos começou como clínica e ganhou estrutura hospitalar com centro cirúrgico próprio. A instituição atua em todas as especialidades e subespecialidades da oftalmologia, além de plástica ocular e adaptação de lentes de contato.

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Para mais informações, basta acessar: https://visarehospitaldeolhos.com.br