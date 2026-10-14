Falhas no manejo de bovinos podem gerar prejuízos de milhares a pecuaristas

Uma compra de gado aparentemente vantajosa pode se transformar em prejuízo antes mesmo do início da engorda. Falhas no transporte, na adaptação e no manejo sanitário de bovinos recém-adquiridos podem comprometer o desempenho dos animais e provocar perdas financeiras nas propriedades rurais. O problema, muitas vezes, só é percebido quando o produtor avalia os resultados da produção.

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O alerta é do médico-veterinário e pecuarista Viktor Abel, mestrando em Produção Animal e Forragicultura pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), com mais de dez anos de experiência na bovinocultura de corte e atuação em sanidade, confinamento e gestão sanitária de rebanhos.

"Muitas vezes, o produtor negocia bem a compra do gado, mas perde parte desse resultado por falhas no manejo logo na chegada. Um animal que passa por estresse excessivo pode reduzir o consumo alimentar, adoecer e deixar de ganhar peso. São perdas que nem sempre aparecem imediatamente, mas fazem diferença no resultado financeiro da fazenda", explica Viktor.

Segundo Viktor, um dos erros mais comuns é submeter os animais a diferentes procedimentos logo após o desembarque, sem considerar o desgaste provocado pela viagem. Pesagem, apartação, vacinação e vermifugação, quando realizadas sem planejamento, podem intensificar o estresse de bovinos já expostos a mudanças de ambiente, desidratação e redução do consumo alimentar, aumentando a suscetibilidade a doenças, especialmente respiratórias.

Para dimensionar o impacto econômico, o veterinário apresenta uma simulação com 100 bovinos em engorda. Uma redução de apenas 100 gramas no ganho de peso diário por animal, durante 100 dias, representa mil quilos de peso vivo que deixam de ser produzidos. Considerando rendimento de carcaça de 51% e arroba a R$ 345, a perda equivale a aproximadamente R$ 11,7 mil em receita bruta potencial não realizada. Em um confinamento com mil animais, o valor ultrapassaria R$ 117 mil. O cálculo é ilustrativo e não utiliza necessariamente a cotação atual do mercado.

Além da redução no ganho de peso, problemas sanitários podem elevar os gastos com medicamentos, mão de obra e novos tratamentos, prolongando o período necessário para que os animais atinjam o peso de abate. Para Viktor, essas despesas reforçam a importância de incorporar a prevenção ao planejamento financeiro da atividade.

Entre as recomendações estão avaliar as condições dos bovinos na chegada, garantir água de qualidade, alimentação adequada e respeitar o período necessário de recuperação antes de procedimentos que possam provocar estresse adicional. O descanso de aproximadamente três dias pode servir como referência, mas deve ser ajustado conforme as condições do transporte e o estado sanitário do lote. Animais com sinais de enfermidade precisam de atendimento imediato.

O especialista também destaca a importância de conhecer o histórico sanitário dos animais antes de definir protocolos de vacinação e vermifugação, evitando aplicações desnecessárias. "O protocolo sanitário é como se fosse um seguro que ele faz em cima de um patrimônio de milhões", compara.

Na avaliação de Viktor, a profissionalização da pecuária passa pelo acompanhamento de indicadores como mortalidade, ocorrência de doenças, ganho médio diário e custo da arroba produzida. O planejamento sanitário deve começar antes mesmo da chegada dos animais à propriedade, com a preparação das instalações, capacitação das equipes e definição de medidas preventivas.

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Para o médico-veterinário, a rentabilidade da pecuária não depende apenas de comprar e vender bem, mas também de preservar a saúde e o potencial produtivo dos animais durante todo o ciclo. Medidas preventivas e manejo adequado podem evitar que pequenas falhas se transformem em prejuízos expressivos para o produtor.