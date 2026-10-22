Bruna Biancardi revela desejos durante a gravidez e surpreende nas redes

Bruna Biancardi, de 32 anos, revelou quais alimentos teve vontade de comer nos primeiros meses da terceira gravidez. À espera de Mariah, sua segunda filha com Neymar Jr, a influenciadora respondeu a perguntas de seguidores sobre desejos alimentares e contou que ficou com paladar infantil no início da gestação.

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A resposta foi compartilhada após perguntas sobre a presença de desejos frequentes ou vontades incomuns na gestação. Bruna garantiu que não passou por experiências estranhas. Não. Nos primeiros meses, eu fiquei com o paladar bem infantil (assim como nas gestações anteriores), com vontade de nuggets, arroz com carne moída, arroz com ovo, mas nenhum desejo estranho, escreveu nos Stories do Instagram, na quarta-feira (21).



Foto: Reprodução/Instagram

Desafios da maternidade

Mãe de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1 ano, ambas de seu relacionamento com Neymar, a influenciadora também abordou o cotidiano familiar. Ao apontar quais considera as maiores dificuldades na criação das filhas, ela resumiu: não sentir culpa, educar e conciliar o tempo.

Bruna comentou a importância de estimular a criatividade das meninas por meio de tarefas manuais, citando pintura e artesanato. De acordo com o relato, esse tipo de prática faz parte da rotina das crianças desde a fase em que Mavie era pequena.

Sempre gostei dessas coisas e, desde quando a Mavie era bem pequena, já fazia atividades sensoriais com ela. Não foi por acaso que escolhi o tema Ateliê da Mavie para a festa dela de 1 aninho, contou.

A influenciadora também defendeu a liberdade de aprendizado prático na infância. Acho muito importante que elas tenham momentos para pintar, mexer com tinta, brincar com terra, se sujar e explorar a natureza, acrescentou.

Nascimentos antes do previsto

Na conversa com o público, Bruna explicou que os partos de Mavie e Mel aconteceram antes das datas programadas. Embora tenha agendado as cesáreas, ela precisou ir ao hospital com antecedência nas duas ocasiões.

Apesar de eu ter agendado a cesárea, tanto a Mavie quanto a Mel nasceram antes da data programada. A bolsa estourou e fomos para o hospital, relatou a influenciadora.

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