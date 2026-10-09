Unilever abre inscrições para o Programa de Trainee 2027

A Unilever, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, com marcas líderes de mercado como OMO, Dove e Rexona, abre nesta quarta-feira (23/9) as inscrições para o seu Programa de Trainee Executivo Unilever 2027 Blueprint. O processo seletivo oferece dez vagas divididas nas cidades de São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE), e receberá candidaturas até o dia 14 de outubro.



Pioneira no formato de programas de trainee há mais de 60 anos, a empresa apresenta nesta edição o conceito “Blueprint”, que traduz a convicção de que grandes líderes são construídos pela combinação entre repertório, resultados, desafios e desenvolvimento contínuo. O foco está na atração de profissionais que já trazem o seu próprio repertório, vivências e resultados consolidados para o encontro com a estrutura de desenvolvimento da Unilever. Cada talento selecionado ingressa em uma trajetória pensada para acumular responsabilidade, visão 360° do negócio e capacidade de decisão.



Na prática, essa estrutura de desenvolvimento funciona como uma jornada mapeada para acelerar a evolução destes profissionais, com a perspectiva de alcance de posições de gerência em 18 meses e transição para cargos de diretoria entre cinco e sete anos, conforme a performance e o protagonismo de cada indivíduo.



“Na Unilever, acreditamos que liderança não acontece por acaso. Ela é construída a partir das experiências certas, no momento certo. O programa traduz exatamente essa visão: conectamos o potencial e a trajetória que cada profissional traz consigo a uma jornada estruturada de desenvolvimento, preparada para formar os líderes que irão impulsionar os próximos ciclos de crescimento da companhia”, destaca Petr Hon, diretor de Recursos Humanos da Unilever Brasil.



O programa oferece remuneração de R$ 17 mil, compatível com o nível de desafio da posição, que envolve escopo de alta complexidade, responsabilidades de nível gerencial e impacto direto nos resultados do negócio. Além disso, um pacote completo de benefícios, incluindo vale-refeição, auxílio-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-bem-estar, suporte à retificação de documentos para pessoas trans e incentivo para cursos e idiomas.



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Serviço:



Evento: Programa de Trainee 2027

Inscrições: de 23/9 a 14/10 no site: https://traineeunileverexecutivo.com.br/

Localidade das vagas: São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE)

Áreas de atuação: Comercial e Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Trade Marketing, Finanças e Supply Chain. A disponibilidade pode variar conforme as posições abertas.

Pré-requisitos: formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, mobilidade para mudança e experiência na área de atuação.

