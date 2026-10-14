Mulher mata marido e filho em resort e faz apelo inacreditável à polícia

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Uma mulher de 27 anos foi presa na Pensilvânia, nos Estados Unidos, acusada de matar o marido e o filho de 3 anos. O crime ocorreu no resort Great Wolf Lodge, em Pocono, na última segunda-feira (12). Metallica Rose Harrison ligou para o serviço de emergência (911) para confessar as mortes e pedir ajuda aos agentes.

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Durante o contato telefônico com o atendente do 911, a mulher declarou: "meu marido e meu filho já se foram, estão na cama. Eles já se foram, sinto muito". Os policiais que atenderam ao chamado encontraram Charles Harrison e o menino, identificado pelas iniciais T.H., sem vida sobre a cama, com múltiplos ferimentos de faca no peito.

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Metallica tinha cortes nos pulsos e no pescoço quando foi localizada. Ao ver a chegada dos policiais, ela pediu ajuda para achar uma veia no pescoço onde pudesse realizar um corte fatal. A mulher afirmou aos agentes que "era suicida, não estúpida".

Relatos aos socorristas e apreensões no quarto

Durante o atendimento prestado pelos socorristas, Metallica desabafou sobre a dedicação aos parentes. O relatório policial registrou que ela declarou: "eu me esforço tanto todos os dias. Para ser a melhor pessoa, a melhor mãe, a melhor esposa. Não era para terminar assim. Eu deveria ter minha família feliz. Era isso que eu imaginava desde criança".

Dentro da ambulância, ela repetia que "não deveria estar ali". Metallica seguiu para o St. Luke's Hospital para tratar os ferimentos e, após os cuidados médicos, foi transferida para a custódia policial.

No quarto do resort, investigadores apreenderam uma faca grande de açougueiro no chão do banheiro e uma lâmina menor localizada na pia. A administração do hotel confirmou que nenhum dos utensílios pertencia ao estabelecimento. Os policiais também apreenderam diversos frascos de medicamentos no aposento.

Hospedagem prolongada e rotina da família

A família permanecia no resort desde 21 de setembro e estendeu o período de estadia no dia 5 de outubro. Os três residiam na cidade de Towanda, na Pensilvânia, onde vizinhos descreveram o casal como reservado e isolado.

Um dos vizinhos relatou à emissora "WNEP" que costumava escutar "muitos gritos às vezes" vindos do imóvel, mas que eles costumavam ficar apenas em casa. Nas redes sociais, Metallica e Charles publicavam fotos consideradas "felizes" em passeios e parques de diversão com o filho, incluindo registros de agosto de 2026 e do casamento realizado há três anos.

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Policiais estiveram na residência de Towanda com o objetivo de recolher mais evidências.