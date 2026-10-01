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Após reunião, Brasil está pouco otimista com solução rápida para tarifaço

Os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa tiveram um encontro com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, à margem das reuniões do G20

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
01/10/2026 00:07

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Os ministros Mauro Vieira (Itamaraty) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços) se reuniram nesta quarta-feira, 30, com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em Milwaukee, no estado de Wisconsin. O encontro para discutir o tarifaço imposto pela Casa Branca ao Brasil ocorreu à margem das reuniões do G20 com ministros do Comércio e durou 40 minutos. Em nota conjunta, as duas pastas informaram que o encontro deu continuidade ao diálogo entre Brasil e Estados Unidos, iniciado após o telefonema, em 21 de agosto, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. 

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O governo brasileiro também informou que os americanos devem encaminhar, nas próximas semanas, um documento com uma proposta para guiar os trabalhos, contemplando questões tarifárias e não tarifárias. Também foi acordada a criação de um grupo de trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo.

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Para auxiliares de Lula, nada deve andar antes do resultado das eleições. A avaliação é de que o timing para o avanço das conversas será ditado pelo interesse de Trump em restabelecer as relações com o Brasil. Outra variável é inflação americana — se os índices continuarem pressionar a popularidade do republicano, as chances de a negociação evoluir aumentam. Caso os preços de alimentos e commodities arrefeçam nos próximos meses, auxiliares do petista avaliam que um acordo comercial pode avançar, ainda que a passos lentos. Por outro lado, eles ainda admitem que se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, a tendência é de um avanço acelerado das tratativas entre os dois países.

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