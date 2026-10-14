O herói de Eternia prepara seu retorno aos videogames com uma aposta retrô: a nova adaptação de He Man mira a memória afetiva de quem cresceu nos anos 1980
Com visual nostálgico e modo cooperativo, a inédita aventura em Eternia chega aos consoles e PC acompanhada de versões físicas para colecionadores
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O game "He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction" tem estreia marcada para 4 de fevereiro de 2027, com versões para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series. Desenvolvido pela Bitmap Bureau, o título chegaria ao mercado em 2026, mas teve seu lançamento adiado. A novidade chega após a passagem do filme "He-Man e os Mestres do Universo" pelas salas de cinema.
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Com visual inspirado na série animada da Mattel lançada em 1983, o jogo aposta no estilo beat 'em up, popularizado pelos clássicos dos consoles Super Nintendo e Mega Drive. Na aventura, Eternia enfrenta uma ofensiva liderada pelo exército de Skeletor. Para evitar que o planeta seja destruído, He-Man contará com o apoio de aliados conhecidos, como She-Ra, Man-At-Arms e Teela, em uma batalha contra as forças inimigas.
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A aventura apresenta Eternia em pixel art e se divide em 13 etapas cheias de combates e referências ao universo da franquia. Os jogadores podem enfrentar os desafios sozinhos ou formar uma dupla no modo cooperativo local. A proposta recupera elementos da experiência clássica dos fliperamas, com uma jogabilidade voltada para a ação.
Edições físicas para colecionadores
O período de pré-venda já está aberto, e a Mattel se uniu à Clear River Games e à Limited Run Games para disponibilizar edições físicas especiais do título para Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series. Os interessados poderão reservar essas versões até 22 de novembro de 2026.
A edição padrão, chamada Standard Edition, será vendida por 33,95 euros e contará com os seguintes itens:
Cópia física do jogo em estojo ilustrado pelo artista Freddie Williams II.
Disco ou cartucho, conforme a plataforma escolhida.
Livreto incluso na embalagem.
Capa externa com acabamento metalizado e detalhes em relevo.
Já a Collector's Edition terá preço de 110,95 euros e reunirá todos os itens da versão padrão, além de uma série de produtos exclusivos:
Embalagem especial para colecionadores, criada pela CultureFly.
Caixa em formato de lancheira inspirada na estética dos anos 1980.
Estojo metálico para guardar o jogo.
Pins de resina epóxi com representações dos sprites presentes no título.
Réplica da Espada do Poder de He-Man acompanhada de suporte.
Peça decorativa de acrílico que retrata He-Man montado em Battle Cat.
Minigibi de 12 páginas publicado pela Dark Horse Comics.
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Boneco de aproximadamente 14 centímetros da coleção Masters of the Universe Origins, disponível enquanto durarem os estoques.