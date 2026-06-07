He-Man e o Poder de Grayskull: A ascensão do Príncipe Adam contra Esqueleto em uma guerra épica por Eternia
O lançamento do novo filme do He-Man reacende a trajetória de um dos heróis mais conhecidos da cultura pop. Saiba mais!
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O lançamento do novo filme do He-Man reacende a trajetória de um dos heróis mais conhecidos da cultura pop. O longa-metragem Mestres do Universo, em live-action, chegou aos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026 e apresenta uma nova leitura da jornada do Príncipe Adam em Eternia. Assim, a produção busca dialogar tanto com quem cresceu com o desenho clássico quanto com quem está conhecendo o personagem pela primeira vez.
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Na trama, o jovem príncipe retorna ao seu planeta de origem após anos distante, carregando dúvidas sobre o próprio papel na história do reino. Ademais, a descoberta do segredo da Espada do Poder e da identidade como He-Man funciona como eixo principal da narrativa. Ao mesmo tempo, a ameaça do vilão Esqueleto coloca Eternia em risco, exigindo que Adam deixe de lado as inseguranças e assuma a responsabilidade de proteger seu povo.
O que conta o novo filme Mestres do Universo?
O filme acompanha o momento em que Adam precisa escolher entre uma vida comum e o dever de herdeiro do trono de Eternia. De volta ao planeta, ele encontra um reino fragilizado, sob constante pressão de Esqueleto e de suas forças sombrias em Castel Grayskull. A partir daí, o enredo alterna entre conflitos políticos, batalhas mágicas e relações pessoais, especialmente com Teela, sua amiga de infância e guerreira de confiança.
Com direção de Travis Knight, conhecido por Kubo e as Cordas Mágicas, o longa aposta em cenas de ação coreografadas e em efeitos visuais que destacam a transformação de Adam em He-Man. Nicholas Galitzine interpreta tanto o príncipe quanto o herói, reforçando o contraste entre a figura aparentemente despreparada e o campeão poderoso. Jared Leto vive Esqueleto, trazendo um vilão calculista, enquanto Camila Mendes, americana filha de brasileiros, assume o papel de Teela, responsável por parte da estratégia de defesa do reino.
He-Man: qual é a origem desse herói de Eternia?
O personagem He-Man surgiu nos anos 1980, originalmente ligado a uma linha de brinquedos e, pouco depois, ao desenho animado He-Man e os Mestres do Universo. No desenho, o Príncipe Adam é o filho do rei Randor e da rainha Marlena, vivendo sob a aparência de um jovem despreocupado. Porém, tudo muda quando ele recebe a Espada do Poder e passa a dizer a frase que o transforma em defensor de Eternia, mantendo o segredo guardado apenas entre alguns aliados próximos.
A mitologia do personagem envolve elementos de ficção científica e fantasia, combinando castelos, tecnologia avançada e magia. Eternia é um planeta recheado de regiões distintas, com florestas, desertos e fortalezas antigas, onde diferentes povos convivem em relativo equilíbrio. Esqueleto, principal antagonista, busca controlar o poder de Castel Grayskull para dominar esse universo. Por fim, Os Mestres do Universo, grupo que inclui Teela, Mentor e Gorpo em diferentes versões, ajudam He-Man a conter essa ameaça constante.
Como o novo Mestres do Universo atualiza He-Man para 2026?
O longa de 2026 procura atualizar Mestres do Universo para um público mais amplo, sem abandonar referências clássicas. Assim, a jornada de Adam trabalha temas como identidade, responsabilidade e legado, trazendo o herói em conflito com o peso do sobrenome real. O filme explora relações familiares, o passado de Eternia e o impacto das guerras anteriores, ampliando o contexto que muitas pessoas conheceram apenas pelo desenho.
O elenco conta ainda com nomes como Idris Elba e a brasileira Morena Baccarin, reforçando a presença internacional da produção. Para o público do Brasil, um dos destaques é a dublagem. Afinal, o retorno do dublador Garcia Júnior, voz clássica do He-Man na animação, adiciona um elemento nostálgico à experiência. Esse detalhe cria um elo direto entre a nova versão e a memória afetiva de quem acompanhou o personagem na televisão aberta.
Na parte visual, a produção exibe cenários que remetem a Eternia em larga escala, com ambientes digitais e práticos convivendo nas mesmas sequências. A armadura de He-Man, o visual de Esqueleto e a estética de Castel Grayskull foram retrabalhados para dialogar com o público atual, mas preservam traços reconhecíveis do material original. A trilha sonora mescla temas inéditos com homenagens discretas às melodias clássicas da franquia.
Quais elementos clássicos de Mestres do Universo aparecem no filme?
Vários componentes tradicionais da franquia estão presentes na nova produção, alguns em destaque e outros em referências mais sutis. Entre os elementos retomados, estão a Espada do Poder, o papel central de Castel Grayskull e a dualidade entre a vida de Adam e o alter ego He-Man. A tensão política em Eternia, o embate direto com Esqueleto e a importância dos aliados também são pilares retomados na narrativa.
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- Príncipe Adam e He-Man: foco na transformação física e emocional.
- Esqueleto: vilão principal em busca do poder de Grayskull.
- Teela: guerreira leal, com maior profundidade dramática.
- Castel Grayskull: fonte de mistérios e energia mística.
- Mestres do Universo: conceito de grupo de defensores de Eternia.
Para quem acompanha a série desde a década de 1980, a produção de 2026 funciona como uma nova porta de entrada para o universo de Eternia e do He-Man. Já para o público que está tendo contato com o herói agora, o filme apresenta um enredo de origem completo, combinando aventura, fantasia e conflitos de poder em torno de um personagem que atravessou gerações e continua sendo revisitado em diferentes formatos de mídia.