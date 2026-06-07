He-Man e o Poder de Grayskull: A ascensão do Príncipe Adam contra Esqueleto em uma guerra épica por Eternia

O lançamento do novo filme do He-Man reacende a trajetória de um dos heróis mais conhecidos da cultura pop. O longa-metragem Mestres do Universo, em live-action, chegou aos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026 e apresenta uma nova leitura da jornada do Príncipe Adam em Eternia. Assim, a produção busca dialogar tanto com quem cresceu com o desenho clássico quanto com quem está conhecendo o personagem pela primeira vez.

Na trama, o jovem príncipe retorna ao seu planeta de origem após anos distante, carregando dúvidas sobre o próprio papel na história do reino. Ademais, a descoberta do segredo da Espada do Poder e da identidade como He-Man funciona como eixo principal da narrativa. Ao mesmo tempo, a ameaça do vilão Esqueleto coloca Eternia em risco, exigindo que Adam deixe de lado as inseguranças e assuma a responsabilidade de proteger seu povo.

O longa-metragem Mestres do Universo, em live-action, chegou aos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026 e apresenta uma nova leitura da jornada do Príncipe Adam em Eternia – Divulgação

O que conta o novo filme Mestres do Universo?

O filme acompanha o momento em que Adam precisa escolher entre uma vida comum e o dever de herdeiro do trono de Eternia. De volta ao planeta, ele encontra um reino fragilizado, sob constante pressão de Esqueleto e de suas forças sombrias em Castel Grayskull. A partir daí, o enredo alterna entre conflitos políticos, batalhas mágicas e relações pessoais, especialmente com Teela, sua amiga de infância e guerreira de confiança.

Com direção de Travis Knight, conhecido por Kubo e as Cordas Mágicas, o longa aposta em cenas de ação coreografadas e em efeitos visuais que destacam a transformação de Adam em He-Man. Nicholas Galitzine interpreta tanto o príncipe quanto o herói, reforçando o contraste entre a figura aparentemente despreparada e o campeão poderoso. Jared Leto vive Esqueleto, trazendo um vilão calculista, enquanto Camila Mendes, americana filha de brasileiros, assume o papel de Teela, responsável por parte da estratégia de defesa do reino.

He-Man: qual é a origem desse herói de Eternia?

O personagem He-Man surgiu nos anos 1980, originalmente ligado a uma linha de brinquedos e, pouco depois, ao desenho animado He-Man e os Mestres do Universo. No desenho, o Príncipe Adam é o filho do rei Randor e da rainha Marlena, vivendo sob a aparência de um jovem despreocupado. Porém, tudo muda quando ele recebe a Espada do Poder e passa a dizer a frase que o transforma em defensor de Eternia, mantendo o segredo guardado apenas entre alguns aliados próximos.

A mitologia do personagem envolve elementos de ficção científica e fantasia, combinando castelos, tecnologia avançada e magia. Eternia é um planeta recheado de regiões distintas, com florestas, desertos e fortalezas antigas, onde diferentes povos convivem em relativo equilíbrio. Esqueleto, principal antagonista, busca controlar o poder de Castel Grayskull para dominar esse universo. Por fim, Os Mestres do Universo, grupo que inclui Teela, Mentor e Gorpo em diferentes versões, ajudam He-Man a conter essa ameaça constante.

Como o novo Mestres do Universo atualiza He-Man para 2026?

O longa de 2026 procura atualizar Mestres do Universo para um público mais amplo, sem abandonar referências clássicas. Assim, a jornada de Adam trabalha temas como identidade, responsabilidade e legado, trazendo o herói em conflito com o peso do sobrenome real. O filme explora relações familiares, o passado de Eternia e o impacto das guerras anteriores, ampliando o contexto que muitas pessoas conheceram apenas pelo desenho.

O elenco conta ainda com nomes como Idris Elba e a brasileira Morena Baccarin, reforçando a presença internacional da produção. Para o público do Brasil, um dos destaques é a dublagem. Afinal, o retorno do dublador Garcia Júnior, voz clássica do He-Man na animação, adiciona um elemento nostálgico à experiência. Esse detalhe cria um elo direto entre a nova versão e a memória afetiva de quem acompanhou o personagem na televisão aberta.

Na parte visual, a produção exibe cenários que remetem a Eternia em larga escala, com ambientes digitais e práticos convivendo nas mesmas sequências. A armadura de He-Man, o visual de Esqueleto e a estética de Castel Grayskull foram retrabalhados para dialogar com o público atual, mas preservam traços reconhecíveis do material original. A trilha sonora mescla temas inéditos com homenagens discretas às melodias clássicas da franquia.

O personagem He-Man surgiu nos anos 1980, originalmente ligado a uma linha de brinquedos e, pouco depois, ao desenho animado He-Man e os Mestres do Universo – Reprodução

Quais elementos clássicos de Mestres do Universo aparecem no filme?

Vários componentes tradicionais da franquia estão presentes na nova produção, alguns em destaque e outros em referências mais sutis. Entre os elementos retomados, estão a Espada do Poder, o papel central de Castel Grayskull e a dualidade entre a vida de Adam e o alter ego He-Man. A tensão política em Eternia, o embate direto com Esqueleto e a importância dos aliados também são pilares retomados na narrativa.

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Príncipe Adam e He-Man : foco na transformação física e emocional.

: foco na transformação física e emocional. Esqueleto : vilão principal em busca do poder de Grayskull.

: vilão principal em busca do poder de Grayskull. Teela : guerreira leal, com maior profundidade dramática.

: guerreira leal, com maior profundidade dramática. Castel Grayskull : fonte de mistérios e energia mística.

: fonte de mistérios e energia mística. Mestres do Universo: conceito de grupo de defensores de Eternia.

Para quem acompanha a série desde a década de 1980, a produção de 2026 funciona como uma nova porta de entrada para o universo de Eternia e do He-Man. Já para o público que está tendo contato com o herói agora, o filme apresenta um enredo de origem completo, combinando aventura, fantasia e conflitos de poder em torno de um personagem que atravessou gerações e continua sendo revisitado em diferentes formatos de mídia.