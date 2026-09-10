Assine
overlay
Início Tecnologia
TCG CLÁSSICO

Yu-Gi-Oh! TAG Force GX: Remake de clássico do PSP chega em 2027

Jogo da era GX volta com visual refeito, duelos online e mais de 3.800 cartas; saiba tudo sobre o lançamento e os bônus de pré-venda

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
10/09/2026 16:39

compartilhe

×
Yu-Gi-Oh! TAG Force GX: Remake de clássico do PSP chega em 2027
Jaden Yuki, protagonista de Yu-Gi-Oh! GX, retorna com visuais modernos e duelos aprimorados no remake do clássico crédito: Konami/Divulgação

A Konami anunciou Yu-Gi-Oh! TAG Force GX, um remake do jogo Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, lançado originalmente em 2008 para o PSP. A nova versão chega em 16 de fevereiro de 2027 com visuais modernizados e duelos aperfeiçoados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O game estará disponível para PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. A pré-venda já foi iniciada em todas as plataformas, oferecendo bônus especiais para os jogadores.

Leia Mais

No jogo, os duelistas poderão reviver o último ano na Academia de Duelos, escolhendo parceiros entre mais de 100 personagens para competir em Duelos em Dupla.

Novidades do remake

A versão atualizada de Yu-Gi-Oh! Tag Force GX traz diversas melhorias e conteúdos adicionais para a experiência. Confira as principais novidades:

  • Mais cartas: o jogo foi reconstruído com mais de 3.800 cartas, incluindo algumas que não estavam presentes no título original de PSP.

  • Vida na academia: a vida de estudante foi expandida com novos e renovados mini-games e atividades extracurriculares para explorar.

  • Multiplayer online: será possível participar de Duelos Casuais ou Salas de Partida para competir em duelos solo ou em dupla contra outros jogadores.

  • Modo galeria: um modo para relembrar a trama com cenas dos jogos Yu-Gi-Oh! GX Tag Force e Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2.

Bônus de compra e pré-venda

A edição física para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 inclui três cartas especiais do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Duas delas serão lançadas pela primeira vez em formato físico:

  • Yubel (Starlight Rare): com arte alternativa.

  • Wicked Canon (Ultra Rare): estreia da carta Canhão Maligno.

  • Hope for the Future (Ultra Rare): carta inédita para invocar o poder do HERÓI Elemental Neos.

A compra antecipada oferece recompensas diferentes em cada plataforma. Quem adquirir o jogo para Switch ou Switch 2 via eShop receberá um código para desbloquear cartas digitais e um companheiro de duelo em Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já os jogadores que comprarem na Steam ganharão wallpapers e ícones como bônus. A versão para PC também inclui um e-book para imersão no universo do game.

Tópicos relacionados:

cartas games tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay