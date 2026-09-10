Yu-Gi-Oh! TAG Force GX: Remake de clássico do PSP chega em 2027

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Konami anunciou Yu-Gi-Oh! TAG Force GX, um remake do jogo Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, lançado originalmente em 2008 para o PSP. A nova versão chega em 16 de fevereiro de 2027 com visuais modernizados e duelos aperfeiçoados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O game estará disponível para PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. A pré-venda já foi iniciada em todas as plataformas, oferecendo bônus especiais para os jogadores.

Leia Mais

No jogo, os duelistas poderão reviver o último ano na Academia de Duelos, escolhendo parceiros entre mais de 100 personagens para competir em Duelos em Dupla.

Novidades do remake

A versão atualizada de Yu-Gi-Oh! Tag Force GX traz diversas melhorias e conteúdos adicionais para a experiência. Confira as principais novidades:

Mais cartas : o jogo foi reconstruído com mais de 3.800 cartas, incluindo algumas que não estavam presentes no título original de PSP.

Vida na academia : a vida de estudante foi expandida com novos e renovados mini-games e atividades extracurriculares para explorar.

Multiplayer online : será possível participar de Duelos Casuais ou Salas de Partida para competir em duelos solo ou em dupla contra outros jogadores.

Modo galeria: um modo para relembrar a trama com cenas dos jogos Yu-Gi-Oh! GX Tag Force e Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2.

Bônus de compra e pré-venda

A edição física para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 inclui três cartas especiais do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Duas delas serão lançadas pela primeira vez em formato físico:

Yubel (Starlight Rare) : com arte alternativa.

Wicked Canon (Ultra Rare) : estreia da carta Canhão Maligno.

Hope for the Future (Ultra Rare): carta inédita para invocar o poder do HERÓI Elemental Neos.

A compra antecipada oferece recompensas diferentes em cada plataforma. Quem adquirir o jogo para Switch ou Switch 2 via eShop receberá um código para desbloquear cartas digitais e um companheiro de duelo em Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já os jogadores que comprarem na Steam ganharão wallpapers e ícones como bônus. A versão para PC também inclui um e-book para imersão no universo do game.